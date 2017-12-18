Программа новогодних и рождественских праздников

17 декабря 2017     178
Программа новогодних и рождественских праздников

16 декабря в 16.00 на площади Нахимова состоится открытие главной новогодней ёлки города Севастополя. Будут работать новогодняя и рождественская ярмарка, установлены тематические фотозоны, ледяная горка, организованы игровые программы и мастер-классы для детей и взрослых, выступят творческие коллективы города. Представят свои работы и ремесленники. В большой почтовый ящик для писем Деду Морозу каждый ребенок сможет опустить свое послание (пожелание).

19 декабря в 17.00 открытие новогодней елки Балаклавского ВМО, на летней эстраде дома культуры БРУ.

20 декабря в 16.00 торжественное открытие новогодней елки Гагаринского ВМО по проспекту Октябрьской революции, 8.

21 декабря в 15.00 открытие новогодней елки Нахимовского ВМО на площади перед кинотеатром “Моряк”.

22 декабря в 14.00 торжественное открытие муниципальной новогодней елки Орлиновского ВМО.

22 декабря в 15.00 открытие новогодней елки Терновского ВМО в селе Терновка.

23 декабря в 10.30 открытие новогодней ёлки Верхнесадовского ВМО (ул. Севастопольская, 53, дом культуры с. Верхнесадовое).

25 декабря в 15.00 в севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского состоится губернаторская новогодняя ёлка для талантливых и одаренных детей города Севастополя – стипендиатов, победителей международных конкурсов, олимпиад и спортивных соревнований. Артисты театра проведут для детей театрализованное представление в фойе второго этажа у большой театральной новогодней ёлки и подарят спектакль “Новый год на летающем острове”.

С 25 по 30 декабря с 11.00 до 13.00 на Историческом бульваре будет проходить детская праздничная программа “Бульвар новогодних сказок”.

26 декабря открытие новогодней елки, развлекательная программа для детей “Елка зажигает огни” Инкерманского ВМО в клубе дома культуры “Инкерман”.

26 декабря в 11.00 открытие новогодней елки Андреевского ВМО в селе Андреевка, на центральной площади дома культуры.

28 декабря в 12.00 открытие новогодней елки «Новогоднее приключение» Качинское ВМО на площади МО.

31 декабря 2017 с 14.00 до 2.00 1 января 2018 года на площади Нахимова состоится праздничная программа “Встреча Нового 2018 года”. В праздничной программе: выступление молодежных творческих коллективов и приглашенных артистов, исторические реконструкции новогодних праздников прошедших эпох, поздравление с наступающим новым годом от руководителей города и обращение президента РФ, дискотека.

6 января 2018 года в 12.00 в культурно-информационном центре состоится губернаторская рождественская ёлка для детей льготных категорий семей города Севастополя. В фойе второго этажа центра будут представлены тематические экспозиции “Праздник Рождества”, пройдут мастер-классы, викторины, игровые программы. Артисты центра проведут для детей тематическую конкурсно-игровую театрализованную программу и покажут новогоднюю сказку.

7 января 2018 года состоится традиционный крестный ход по центру города. Маршрут общегородского шествия остается неизменным вот уже 14 лет: процессия от ворот Покровского собора следует к главной площади города, где проходит молебен и соборная молитва.

С 23 декабря 2017 года по 9 января 2018 года во всех учреждениях культуры города пройдут культурно-массовые мероприятия, выставки, премьеры, посвященные новогодним и рождественским праздникам (по отдельному плану).

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