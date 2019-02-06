Программа фестиваля «Гастроли»: от развлечений и дегустаций до кулинарных мастер-классов

6 февраля 2019     54
Программа фестиваля «Гастроли»: от развлечений и дегустаций до кулинарных мастер-классов

Организаторы первого развлекательно-гастрономический фестиваля «Гастроли» представили полную программу праздника, целью которого является популяризация крымской кухни и открытие новых граней гастрономического туризма.

Мероприятие предназначено для увлекательного и активного отдыха всей семьи, гостей ждет много интересного:

– Кулинарные мастер-классы, от лучших шеф-поваров Крыма  которых представит «Ассоциация кулинаров Крыма и г. Севастополя»;
– Детская игротека от развлекательного центра «КидБург» с 11:00 до 17:00;
– Мастер-классы для детей с 11:00 до 18:00;
– Музыкальная программа от «Акустического Самурая», группы «Челси» и Funk-Pop от Валерии Яновой;
– Рестораны с черноморской кухней и новыми вкусами стрит фуда;
– Маркеты с экзотическими фруктами и фермерскими продуктами;
– Дегустации от «Золотой Балки» и Валерия Захарьина;
– Конкурсы и подарки для всех.

 
Программа мероприятий фестиваля «Гастроли»:

8 февраля

09:00 – открытие фестиваля
10:00 – музыкальная пауза DJ SET
11:00 – конкурсы и викторины для гостей
12:00 – музыкальная пауза DJ SET
13:00 – музыкальная пауза от группы «Челси»
14:00 – Мастер-класс «Чепалгаш по-крымски со сметанной эспумой» от шеф-повара Экспертного совета Ассоциации кулинаров Крыма и г. Севастополя (Проскурин Дмитрий)
15:00 – «Кулинарный абордаж для гурманов». День первый – Соревнования «Караимская долма».
15:30 – музыкальная пауза от группы «Челси»
16:30 – конкурсы и викторины для гостей
18:00 – закрытие первого дня фестиваля

9 февраля

09:00 – открытие фестиваля
10:00 – музыкальная пауза DJ SET
11:00 – Конкурсы и викторины для гостей
12:00 – Мастер-класс «Брускетты с Черноморскими деликатесами» от шеф-повара Экспертного совета Ассоциации кулинаров Крыма и г. Севастополя (Бурнышев Юрий)
13:00 – развлекательное представление от детского центра «КидБург»
14:00 – «Кулинарный абордаж для гурманов». День Второй – Соревнование «Крымские посикунчики»
15:30 – музыкальная пауза «Акустический Самурай»
16:30 – Конкурсы и викторины для гостей
18:00 – закрытие второго дня фестиваля

10 февраля

09:00 – открытие фестиваля
10:00 – музыкальная пауза DJ SET
11:00 – конкурсы и викторины для гостей
12:00 – Мастер-класс «Синабон дома и вкус детства» от шеф-повара Экспертного совета Ассоциации кулинаров Крыма и г. Севастополя (Сударьков Кирилл)
13:00 – развлекательное представление от детского центра «КидБург»
14:00 – «Кулинарный абордаж для гурманов». День третий – Соревнование «Пельмешки Таврические»
15:30 – музыкальная пауза Funk-Pop от Валерии Яновой
16:30 – конкурсы и викторины для гостей
18:00 – закрытие фестиваля

 
Мероприятие состоится 8-10 февраля.
Ждём всех с 09:00-18:00 по адресу: г. Симферополь, ул. Объездная дорога, 20, «Коннект Центр».
Официальная группа в контакте vk.com/club176753250
Вход свободный.




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