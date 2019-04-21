VIII городской фестиваль «Ради жизни на земле»

21 апреля 2019     44
VIII городской фестиваль «Ради жизни на земле»

2 мая в Культурно-информационном центре состоится торжественное открытие VIII городского фестивая «Ради жизни на земле», посвящённого Великой Победе.

Всего несколько недель отделяет нас от знаменательного события в истории нашей страны – Дня Великой Победы советского народа над фашистской Германией. В этом году мы отмечаем 74-ю годовщину Победы, Севастополь — 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Для Севастополя – города-воина, города-героя, День Победы всегда был и остаётся одним из самых значимых и самых почитаемых праздников.

 
Программа мероприятий

2 мая

17:00 открытие VIII городского фестиваля «Ради жизни на земле»;
– открытие выставки «Героическая летопись Севастополя» (фотоэкспозиция на фасаде здания);
– «Поклонимся великим тем годам» концерт сводного оркестра русских инструментов «Жемчужина России» и «Садко» к 75-летию освобождения Севастополя (Концертный зал)

 
3 мая

14.30 Открытие выставки живописи «Была война… Была Победа!» (Выставочный зал)

15.00 Патриотический проект «Традиции ветеранов – молодежи в наследство. Встреча поколений» к 75-летию освобождения Севастополя (Концертный зал)

17.00 Народное гулянье «Победный май»:
– выставка военной техники;
– полевая кухня;
– гала-концерт «Песни военных лет» (Площадь КИЦ)

 
Фото Сергея Колесникова


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