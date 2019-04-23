В Севастополе прошли конкурсные прослушивания участников регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля

21 апреля в концертном зале Культурно-информационного центра при поддержке Главного управления культуры города и Севастопольского отделения Всероссийского хорового общества прошли конкурсные прослушивания участников регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля.

Перед началом конкурса с приветственной речью к участникам обратилась заместитель директора КИЦ Л.В.Богатырева. Напутственные слова конкурсантам прозвучали от членов жюри: Андреевой Т.А., специалиста Главного управления культуры г. Севастополя и Федотовой М.А., руководителя отделения Всероссийского хорового общества в г.Севастополе, художественного руководителя академического хора «Жаворонок» Дворца детского и юношеского творчества.

В конкурсных прослушиваниях приняли участие 7 хоровых коллективов: народный хор ветеранов войны и труда «Красная гвоздика» СЦКиИ (руководитель — Елизавета Лебеденко), народный хоровой коллектив «Коробейники» КК «Корабел» (руководитель — Игорь Вовненко), народный фольклорный ансамбль «Чаривницы» КИЦ (руководитель — Алла Тер-Акопян), концертный хор Покровского собора (руководитель — Владимир Ким), детский хоровой коллектив «Аврора» СОШ №57 (руководитель — Светлана Ким), детский хоровой коллектив «Консонанс» СОШ №57 (руководитель — Елена Щедрова), хор «Росинка» ДДиЮТ (руководитель — Елена Петрова).

Выступления коллективов оценивало профессиональное жюри, которое возглавил Г.А.Дмитряк, народный артист России, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А.Юрлова, профессор кафедры современного хорового исполнительства Московской государственной консерватории и кафедры хорового дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных.

По решению жюри победителями регионального этапа в категории «Л2» стали: народный фольклорный ансамбль «Чаривницы» Культурно-информационного центра и концертный хор Покровского собора. Второе место разделили народный хор ветеранов войны и труда «Красная гвоздика» СЦКиИ и народный хоровой коллектив «Коробейники»КК «Корабел». Среди детских коллективов Лауреатом 1-й степени в категории «П1» стал хор «Росинка»Дворца детского и юношеского творчества, лауреатами 2 степени -детские хоровые коллективы «Аврора» и «Консонанс» СОШ №57.

«Хоровое пение считается одним из самых сложных видов вокального искусства, ведь здесь важно не только уметь петь, но и слышать друг друга, чтобы зазвучать единым живым организмом. И сегодня нашим «Чаривницам» это удалось! Поздравляю участниц ансамбля с достойной победой, желаю дальнейших творческих успехов и удачи на окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля «, — отметила директор КИЦ Татьяна Зенина.



Отдел информации КИЦ

Фото Натальи Чёрной