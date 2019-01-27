«Татьянин день – 2019» в севастопольском филиале МГУ

Впервые в Крыму – новый формат «вкусных» фестивалей «Гастроли»



Новый развлекательно-гастрономический фестиваль ГастролиФест из цикла «Гастроли» впервые пройдет в Симферополе, в рамках выставки АгроПромКрым 2019, в «Коннект центре» 8-10 февраля. Это – фестиваль со вкусом для всей семьи, где каждый найдет для себя что-то особенное: чему порадоваться, где развлечься и что продегустировать.