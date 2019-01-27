«Татьянин день – 2019» в севастопольском филиале МГУ

25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Покровительницей студенчества традиционно стали считать святую Татьяну. Официально же День российского студенчества отмечают с 2005 года.
График праздничных мероприятий, посвящённых Дню основания Московского университета и Дню российского студенчества:
24 января:
19:00 — спектакль в Академическом театре танца имени Вадима Елизарова.
25 января:
12:30 — 13:15 — студенческие гуляния, викторины, музыкальные номера (фойе 2-го этажа учебного корпуса).
13:30 — 14:45 — награждение лучших студентов (ауд. 211).
15:00 — 17:00 — торжественное собрание коллектива филиала и праздничный концерт.