«Татьянин день – 2019» в севастопольском филиале МГУ

23 января 2019     157
«Татьянин день - 2019» в севастопольском филиале МГУ

25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Покровительницей студенчества традиционно стали считать святую Татьяну. Официально же День российского студенчества отмечают с 2005 года.

 
График праздничных мероприятий, посвящённых Дню основания Московского университета и Дню российского студенчества:

24 января:

19:00 — спектакль в Академическом театре танца имени Вадима Елизарова.

 

 
25 января:

12:30 — 13:15 — студенческие гуляния, викторины, музыкальные номера (фойе 2-го этажа учебного корпуса).
13:30 — 14:45 — награждение лучших студентов (ауд. 211).
15:00 — 17:00 — торжественное собрание коллектива филиала и праздничный концерт.

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