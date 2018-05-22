Севастополь примет участие в акции «Хороводы России»

22 мая 2018     69
Севастополь примет участие в акции «Хороводы России»

12 июня, в День России, Севастополь примет участие в акции, которая объединит 100 городов нашей Родины: мы возьмёмся за руки и встанем в большой Хоровод.

Хороводы – очень глубокое, душевное и радостное действо. Они встречаются во всех известных нам культурах, это древнейший вид танца. Наша традиция сохранила их во всей полноте. Погрузиться в общее переживание песни, единённой с движением, можно и сегодня, встав в один круг с энтузиастами хороводов, чтобы испытать радость общения, взаимодействия, оживить тело и душу, научиться быть “здесь и сейчас”.

Поддержим русскую культурную традицию, проведем праздник по-нашему, с играми, весельем, радостью! Создадим образ гармоничного сосуществования и процветания нашей многонациональной страны.

Хороводы России в Севастополе пройдут 12 июня с 16:00 до 17:30 на набережной ниже Аквариума (ИнБЮМ) и Севастопольским Дворцом детского и юношеского творчества (Дворец Пионеров).

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