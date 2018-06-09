II Международный фестиваль военных оркестров «На страже мира»

С 10 по 12 июня в Севастополе будет проходить II Международный фестиваль военных оркестров «На страже мира». Фестиваль будет проходить на нескольких площадках города: на эстраде Приморского бульвара, на площади перед театром Луначарского, на площадке перед ДДЮТ.



10 июня с 12 до 13 часов, на эстраде Приморского бульвара запланировано выступление военного оркестра Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова или оркестра культурного центра УМВД России по Севастополю. В качестве альтернативной площадки рассматривается сквера им. Анны Ахматовой.

11 июня с 18 до 19 часов, на эстраде Приморского бульвара планируется выступление Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации (г. Москва). В качестве альтернативной площадки выбран музейно-выставочный комплекс «Константиновская батарея».

12 июня с 16 до 22 часов, в центре города состоится II Международный фестиваль военных оркестров «На страже мира 2018». Начнется он с шествия военных оркестров от площади Суворова до площади Нахимова (с 16 до 17 часов).

Концертная программа фестиваля с 17 до 22 часов

Фестиваль откроется выступлением сводного оркестра, затем пройдут марафон концертных выступлений военных оркестров ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии России по Краснодару, штабов Приволжского (г. Нижний Новгород), Северо-Западного (г. Санкт-Петербург) и Южного округов войск нацгвардии (г. Ростов-на-Дону) и образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации (г. Москва).

На площади перед сценой также пройдут плац-концерты военных оркестров ЧВВМУ им П.С. Нахимова, базы обеспечения Черноморского флота, Крымского соединения войск национальной гвардии. Примут участие в фестивале и два коллектива Дворца детского и юношеского творчества.

— 18:00 — на площади перед театром им. А.В. Луначарского выступит детско-юношеского духовой оркестр;

— 19:00 — эстрадно-симфонический оркестр, на площадке перед ДДЮТ;

— 22:00 — завершится фестиваль праздничным фейерверком, во время которого музыкальную точку поставит Образцово-показательный оркестром войск национальной гвардии Российской Федерации



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