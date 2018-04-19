В Севастополе состоится международный фестиваль «Высота Горная»

19 апреля 2018     78
В Севастополе состоится международный фестиваль «Высота Горная»

5 мая в Балаклавском районе Севастополя пройдет военно-исторический фестиваль «Высота Горная», посвященный Дню Победы и 74-й годовщине освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков.

Мероприятие организовано общественной организацией «Победа», «Региональной национально-культурной Автономией Севастополя», городским Военно-историческим клубом, при поддержке Государственного музея обороны и освобождения Севастополя, Союзом армян России.

В программе фестиваля — памятный митинг, встреча с ветеранами-участниками освобождения Севастополя, реконструкция боя за высоту Горная, полевая кухня, выставка ретро-автомобилей и техники времен ВОВ, концерт творческих коллективов Крыма, викторины и игры для детей.

«Фестиваль посвящён подвигу освободителей Севастополя, представителей братских народов, штурмовавших 7-9 мая 1944 года одну из ключевых позиций фашистов – высоту Горную. Он напоминает о нерушимой дружбе наших народов, о том, что только совместными усилиями можно победить врага, угрожающего свободе и самому существованию человечества», — отмечают организаторы.

 
Фото с сайта VK

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