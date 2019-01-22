Фестиваль им. Высоцкого «Сквозь время»

20 января 2019     114
Фестиваль им. Высоцкого «Сквозь время»

Шестой Международный фестиваль памяти Владимира Высоцкого пройдет с 25 января по 4 февраля 2019 года.

Фестиваль, имеет широкую географию участников — Тино Айсбреннер (Германия), Маричель Родес (Испания), Ольга Залесская (Беларусь), Евгений Кузнецом (Россия, Москва), Владимир Скляров (Россия, Ярославль), Анатолий Шенберг (Россия, Нижний Новгород) и другие. Главной базой фестиваля, где разместятся артисты и пройдет большинство концертов, станет санаторий «Форос».

 
Концерты в Севастополе:

28 января, 19:00 — «Баллада о времени», творческое объединение «Вок» (Севастополь), – Театр танца
29 января, 19:00 — «Высоцкий, Уэйтс, Брехт», арт-лаборатория «Высота» (Москва), – ДОФ, ул.Ленина, 9
30 января, 19:00 — «Классика авторской песни», – ДОФ, ул.Ленина, 9

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