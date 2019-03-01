Культурно-патриотический фестиваль «Мы вместе!» к 5-летию воссоединения Крыма с Россией

27 февраля 2019     118
Культурно-патриотический фестиваль «Мы вместе!» к 5-летию воссоединения Крыма с Россией

16 марта 2019 года на территории Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854–1855 гг., 1941–1944 гг. «Малахов курган» состоится культурно-патриотический фестиваль «Мы вместе!», посвященный 5-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Патриотический фестиваль организован Государственным музеем героической обороны и освобождения Севастополя при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского военно-исторического общества и Правительства Севастополя.

События Русской Весны ярки в памяти каждого гражданина России. 16 марта 2014 г. состоялся референдум о статусе Крыма. За воссоединение с Россией на референдуме в Крыму проголосовали 96,77% жителей. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля глава государства и представители руководства Крыма и Севастополя подписали договор о принятии Республики Крым и города-героя Севастополя в состав Российской Федерации. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией было встречено всенародным ликованием.

Фестиваль «Мы вместе!» станет праздником для севастопольцев всех возрастов и поколений. Открытие фестиваля состоится в 12:00 с торжественного митинга на площади возле Оборонительной башни Малахова кургана. В программе мероприятий: концертные выступления лучших творческих коллективов Севастополя, работа интерактивных площадок Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя, выставка фотографий «Путь домой – весна 2014 года», интерактивные занятия для детей «Земля героев», экскурсии на электромобиле по Малахову кургану. В творческих мастерских выездного вернисажа ремесел некоммерческой организации «Живая Русь» для гостей праздника пройдут мастер-классы по славянской росписи, керамике, изготовлению народной куклы и плетению из природного материала. В кафе «У Малахова» будут показаны художественные и документальные фильмы, а на фронтоне Оборонительной башни Малахова кургана в 19:45 – мультимедийная инсталляция «Отстаивайте же Севастополь!».

18 марта 2019 года – День открытых дверей на всех объектах Музея с 10:00 до 18:00.




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