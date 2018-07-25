II Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе»

С 4 по 12 августа 2018 года на территории древнего города Херсонес Таврический пройдет II Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе».

Событие организовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства г. Севастополя, Госкорпорации «Ростех», Холдинга «Вертолеты России», медиагруппы «Красный квадрат» и Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история».

«Опера в Херсонесе» стала новым знаковым событием среди российских фестивалей классического искусства. В прошлом году мероприятие посетили Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Министр культуры Владимир Мединский. Событие привлекает гостей уникальным сочетанием места и действия – античного духа древнего города Херсонеса, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и бессмертных музыкальных произведений, исполняемых под открытым небом звездами российской и мировой оперы.

«Проект «Опера в Херсонесе» в этом году задаёт себе новую высокую планку, подготовив программу, которая расширилась как жанрово, так и географически. Концептуально, она станет живой историей становления классического искусства, отражая ключевые вехи его развития и раскрывая Россию, как часть большой европейской культуры», – рассказывает Олег Беркович, глава оргкомитета фестиваля «Опера в Херсонесе».

4 августа, в день, посвященный Году русского балета, зрителей ждет выступление звезд мирового балета, которые исполнят партии из легендарных европейских постановок – «Корсар», «Жизель», «Лебединое озеро», «Дон Кихот».

10 августа музыкальная программа откроется оперой «Дидона и Эней» Генри Перселла в постановке московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова, либретто которой основано на четвертой книге «Энеиды» Вергилия. Магическая атмосфера древнего города Херсонеса перенесет зрителей в эпоху легендарного Карфагена, рассказывая историю любви троянского героя Энея и царицы Карфагена Дидоны.

11 августа состоится международный гала-концерт. На сцене фестиваля прозвучат лучшие оперные арии из европейских и отечественных произведений XVIII-XIX вв в исполнении зарубежных и российских исполнителей, среди которых – Мелани Динер (Германия), Оксана Шилова (Мариинский театр), Валерия Мела (Италия), Сергей Радченко (Большой театр), Дмитрий Риберо-Феррейра (Россия-Колумбия-США), Ольга Толкмит (Геликон-опера), Валерий Алексеев (Большой театр), Артем Крутько (Московский театр «Новая Опера»).

Заключительный день – 12 августа – подарит слушателям великую русскую оперу П.И. Чайковского «Евгений Онегин» – неизменную составляющую репертуара лучших музыкальных площадок мира. Произведение будет исполнено ведущим составом театра

«Новая опера», получившим за постановку национальную театральную премию «Золотая маска».

В программу летнего музыкального фестиваля также войдут два камерных концерта в амфитеатре Херсонеса Таврического – «Два века русского романса» и «Танго вокруг света» в исполнении колумбийца Дмитрия Риберо-Феррейра.

«Судьба Херсонеса неразрывно связана с историей величайших мировых цивилизаций: Грецией, Римской Империей, и, конечно, Древней Русью. А любая цивилизация – это, прежде всего, культура. Для нас сегодня очень важно, что Херсонес стал таким удивительным местом встречи с высочайшей культурой. И «Опера в Херсонесе», которая прошла в 2017 году впервые, вызвала такой колоссальный и живой интерес, что отказаться от этой идеи было совершенно невозможно. Уверена, что в 2018 году программа фестиваля вновь приятно удивит наших посетителей и подарят всем нам незабываемые мгновения радости от встречи с настоящим искусством!», – подчеркнула Светлана Мельникова, директор Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» впервые состоялся в августе 2017 года. В течение трех дней на фоне античного города-музея под открытым небом были исполнены известные арии из классических постановок, главной темой фестиваля стала русская оперная классика. Концерты и выступления в рамках фестиваля посетило более 3000 человек.



Фото со сайта kp.ru