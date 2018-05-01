С 5 по 6 мая в Балаклаве пройдёт гастрономический фестиваль «О, да! Еда!»

Крупнейший российский гастрономический фестиваль «О, да! Еда!», который впервые пройдет в Крыму, в Балаклаве, на территории Шампанерии «Золотая Балка», анонсировал полную программу праздника на 5-6 мая.

Еда – самый интересный местный житель, – считают организаторы фестиваля. Ведь она, как никто другой, хранит локальные традиции и рассказывает уникальную историю места. Поэтому темой нового фестиваля «О, да! Еда!» – стала «Крымская кухня» во всем ее многообразии.

В распоряжении гостей фестиваля – шесть гектаров живописного пространства Шампанеерии, где будет организовано множество развлекательных зон.

В программе фестиваля:

Знакомство с Золотой Балкой

5-6 Мая

15:00 – 17:00 Экскурсии в винный подвал

12:00 – 19:00 Дегустационный зал⠀

Любители кулинарного искусства смогут послушать лекции от известных шеф-поваров, посетить мастер-классы о еде и приготовить собственное фестивальное блюдо.

Мастер класс от Шеф повара

5-6 Мая

15:00 – 17:00 Ресторан «Золотая Балка»

Гастрономический театр

Лучшие бренд-шефы Крыма объединятся, чтобы удивить гостей фестиваля.

5 Мая

13:00 / Ашер Комаев (ресторан «Оранжерея»)

Паштет из рапанов с молодыми персиками

14:00 / Николай Чернов (ресторан «ЗолотаяБалка»)

Испанская паэлья с морепродуктами, рапанами и мидиями.

15:00 / Андрей Паляшов (отель «Ялта–Интурист»)

Скандинавская пан-азия

16:00 / Семен Булгаков (ресторан «Wine Room»)

Паста с черноморским анчоусом

17:00 / СлавишКарабашевич («Restobar LeSlavish»)

Жареный барашек

18:00 / Евгения Рафаловская (ресторан «BlackSea»)

Эклеры на основе черёмуховой муки с лавандовым кремом



6 Мая

13:00 / Ашер Комаев (ресторан «Оранжерея»)

Салат с страчателла, соком укропа и барабулей

14:00 / Богдан Паринов (ресторан «Grand Terrace»)

Непопулярные виды мяса, блюда из козы.

15:00 /Леонид Коротков (семья ресторанов «Roppongi Family»)

Филе пиленгаса с жульеном из копченого порея под соусом из черноморских мидий.

16:00 / Джузеппе Роспи (Альденте)

Паста фреско с соусами

17:00 /Александр Харитонов «Отель Бристоль»

Печеная свекла с черным кус-кусом, томатной водой и козьей сметаной

18:00 / Жан-ЛюкМолль (ресторан «Brasserie МОСТ»)

«Секретное» блюдо-сюрприз

Активные и спортивные смогут поймать дэнс-настроение рядом с музыкальной сценой, где выступят лучшие DJs Крыма, и поучаствовать в соревнованиях.



Музыкальная сцена

Музыкальные мотивы в первый фестиваль лета.



5-6 Мая

12:00 – 19:00 / Отборочный этап музыкального конкурса «Терра Мьюзик», выступление музыкальных артистов разного жанра. Финалисты конкурса выступят на одной сцене с группировкой «Ленинград» на ZB FEST 2018

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Творческих и изобретательных приглашаем на художественные и развивающие мастер-классы.

Секция #навсерукимастер (5-6 Мая)

1. Эбру – роспись на воде

2. Столярная мастерская

3. Кузнечное ремесло

4. Гончарное дело

5. Роспись деревянных игрушек

6. Головоломки и iq пазлы

7. Мехенди – роспись хной

8. Изготовление и роспись пряников.

Секция #творчество (5-6 Мая)

Посмотри, вдохновись и сделай сам!

1. Мастер-класс по рисованию открыток,

2. Мастер-класс по абстрактной живописи,

3. Выставка-продажа картин

4. Разукрашивание гипсовых фигур,

5. Рисование цветным песком,

6. Изготовление цветов из креп-бумаги.

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Модных и креативных ждут крутые селфи в зоне арт-объектов

Самые маленькие гости интересно и полезно проведут время на развлекательных площадках и интенсивах.

Секция #всёлучшеедетям (5-6 Мая)

1. Игровая программа для детей от ведущих аниматоров Крыма

2. Спектакли для детей от 2 лет «Театр Марионеток ЛУЧ»

3. Передвижной теневой театр «Сказки на подушках»,

4. Крио-шоу

5. Шоу мыльных пузырей

6. Беспроигрышный тир

7. Батуты

8. Аквагрим

Секция #радостисемейные (5-6 МАЯ)

1. Легендарная игра «Волки и яйца»,

2. Мастер-класс и танцевальный флешмоб Сиртаки

3. Мастер-класс по капоэйре и игре на барабанах

На территории Арт-парка мы создали кинотеатр под открытым небом и два дня будем показывать самые знаменитые фильмы о еде.

Летний кинотеатр

5 Мая

13:00 – 15:00 / м/ф «Рататуй»

15:00 – 17:00 / к/ф «Пряности и страсти»

17:00 – 19:00 к/ф «Повар на колёсах»

6 Мая

13:00 – 15:00 / м\ф «Облачно возможны осадки в виде фрикаделек»

15:00 – 17:00 / к/ф «Любовь и Кухня»

17:00 – 19:00/ к/ф «Шеф»

Участие в Гастрономическом фестивале «О, да! Еда!» интересно не только искателям вкусовых впечатлений и новых эмоций. Специально для владельцев фуд-проектов и кулинарных блогов организован профессиональный Лекторий под открытым небом. Здесь будут обсуждать самые актулаьные темы современного кулинарного бизнеса: секреты и опыт успешных рестораторов, развитие бренда, вкусовые тренды и взаимоотношения людей иеды.⠀

Вас ждут большие порции полезной и вкусной информации!

Лекторий

5 Мая

15:00 – 18:00 История успеха от профессионалов гастрономического бизнеса.



6 Мая

15:00 – 18:00 Круглый стол профессионалов гастрономической индустрии

Одним из ярких событий фестиваля станут «Кулинарные поединки» в реальном времени!

Задача участников: обойти соперников, приготовить самое интересно блюдо, а главное – сделать все правильно и по рецепту.

У вас будет всего несколько минут, чтобы узнать секреты приготовления от лучших рестораторов Крыма и попытаться повторить создание блюда самостоятельно.

Кулинарная студия

5 Мая

13:00 – 16:00 Кулинарная битва среди гостей «Пришел, увидел, победил»

16:00 – 19:00 Мастер классы от кулинарной студии «Zen Kitchen»

6 Мая

13:00 – 15:00 Мастер классы от кулинарной студии «Zen Kitchen»

15:00 – 17:00 Кулинарная битва среди СМИ «Тайный ящик»

17:00 – 19:00 Мастер классы от кулинарной студии «Zen Kitchen»



5-6 мая – гастрономический фестиваль «О,да! Еда!»

Балаклава, ул. Крестовского, 66, Шампанерия «Золотая Балка»

Приобрести билет и узнать подробности можно на сайте: sevastopol.odaeda.me