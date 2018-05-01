С 5 по 6 мая в Балаклаве пройдёт гастрономический фестиваль «О, да! Еда!»

1 мая 2018     313
С 5 по 6 мая в Балаклаве пройдёт гастрономический фестиваль «О, да! Еда!»

Крупнейший российский гастрономический фестиваль «О, да! Еда!», который впервые пройдет в Крыму, в Балаклаве, на территории Шампанерии «Золотая Балка», анонсировал полную программу праздника на 5-6 мая.

Еда – самый интересный местный житель, – считают организаторы фестиваля. Ведь она, как никто другой, хранит локальные традиции и рассказывает уникальную историю места. Поэтому темой нового фестиваля «О, да! Еда!» – стала «Крымская кухня» во всем ее многообразии.

В распоряжении гостей фестиваля – шесть гектаров живописного пространства Шампанеерии, где будет организовано множество развлекательных зон.

 

 

В программе фестиваля:

Знакомство с Золотой Балкой

5-6 Мая

15:00 – 17:00 Экскурсии в винный подвал

12:00 – 19:00 Дегустационный зал⠀

Любители кулинарного искусства смогут послушать лекции от известных шеф-поваров, посетить мастер-классы о еде и приготовить собственное фестивальное блюдо.

Мастер класс от Шеф повара

5-6 Мая

15:00 – 17:00 Ресторан «Золотая Балка»

Гастрономический театр

Лучшие бренд-шефы Крыма объединятся, чтобы удивить гостей фестиваля.

5 Мая

13:00 / Ашер Комаев (ресторан «Оранжерея»)
Паштет из рапанов с молодыми персиками

14:00 / Николай Чернов (ресторан «ЗолотаяБалка»)
Испанская паэлья с морепродуктами, рапанами и мидиями.

15:00 / Андрей Паляшов (отель «Ялта–Интурист»)
Скандинавская пан-азия

16:00 / Семен Булгаков (ресторан «Wine Room»)
Паста с черноморским анчоусом

17:00 / СлавишКарабашевич («Restobar LeSlavish»)
Жареный барашек

18:00 / Евгения Рафаловская (ресторан «BlackSea»)
Эклеры на основе черёмуховой муки с лавандовым кремом

 
6 Мая

13:00 / Ашер Комаев (ресторан «Оранжерея»)
Салат с страчателла, соком укропа и барабулей

14:00 / Богдан Паринов (ресторан «Grand Terrace»)
Непопулярные виды мяса, блюда из козы.

15:00 /Леонид Коротков (семья ресторанов «Roppongi Family»)
Филе пиленгаса с жульеном из копченого порея под соусом из черноморских мидий.

16:00 / Джузеппе Роспи (Альденте)
Паста фреско с соусами

17:00 /Александр Харитонов «Отель Бристоль»
Печеная свекла с черным кус-кусом, томатной водой и козьей сметаной

18:00 / Жан-ЛюкМолль (ресторан «Brasserie МОСТ»)
«Секретное» блюдо-сюрприз

Активные и спортивные смогут поймать дэнс-настроение рядом с музыкальной сценой, где выступят лучшие DJs Крыма, и поучаствовать в соревнованиях.

 
Музыкальная сцена

Музыкальные мотивы в первый фестиваль лета.

 
5-6 Мая

12:00 – 19:00 / Отборочный этап музыкального конкурса «Терра Мьюзик», выступление музыкальных артистов разного жанра. Финалисты конкурса выступят на одной сцене с группировкой «Ленинград» на ZB FEST 2018

Творческих и изобретательных приглашаем на художественные и развивающие мастер-классы.

Секция #навсерукимастер (5-6 Мая)

1. Эбру – роспись на воде
2. Столярная мастерская
3. Кузнечное ремесло
4. Гончарное дело
5. Роспись деревянных игрушек
6. Головоломки и iq пазлы
7. Мехенди – роспись хной
8. Изготовление и роспись пряников.

Секция #творчество (5-6 Мая)

Посмотри, вдохновись и сделай сам!

1. Мастер-класс по рисованию открыток,
2. Мастер-класс по абстрактной живописи,
3. Выставка-продажа картин
4. Разукрашивание гипсовых фигур,
5. Рисование цветным песком,
6. Изготовление цветов из креп-бумаги.

Модных и креативных ждут крутые селфи в зоне арт-объектов

Самые маленькие гости интересно и полезно проведут время на развлекательных площадках и интенсивах.

Секция #всёлучшеедетям (5-6 Мая)

1. Игровая программа для детей от ведущих аниматоров Крыма
2. Спектакли для детей от 2 лет «Театр Марионеток ЛУЧ»
3. Передвижной теневой театр «Сказки на подушках»,
4. Крио-шоу
5. Шоу мыльных пузырей
6. Беспроигрышный тир
7. Батуты
8. Аквагрим
Секция #радостисемейные (5-6 МАЯ)
1. Легендарная игра «Волки и яйца»,
2. Мастер-класс и танцевальный флешмоб Сиртаки
3. Мастер-класс по капоэйре и игре на барабанах

На территории Арт-парка мы создали кинотеатр под открытым небом и два дня будем показывать самые знаменитые фильмы о еде.

Летний кинотеатр

5 Мая

13:00 – 15:00 / м/ф «Рататуй»
15:00 – 17:00 / к/ф «Пряности и страсти»
17:00 – 19:00 к/ф «Повар на колёсах»

6 Мая

13:00 – 15:00 / м\ф «Облачно возможны осадки в виде фрикаделек»
15:00 – 17:00 / к/ф «Любовь и Кухня»
17:00 – 19:00/ к/ф «Шеф»

Участие в Гастрономическом фестивале «О, да! Еда!» интересно не только искателям вкусовых впечатлений и новых эмоций. Специально для владельцев фуд-проектов и кулинарных блогов организован профессиональный Лекторий под открытым небом. Здесь будут обсуждать самые актулаьные темы современного кулинарного бизнеса: секреты и опыт успешных рестораторов, развитие бренда, вкусовые тренды и взаимоотношения людей иеды.⠀
Вас ждут большие порции полезной и вкусной информации!

Лекторий

5 Мая
15:00 – 18:00 История успеха от профессионалов гастрономического бизнеса.

6 Мая

15:00 – 18:00 Круглый стол профессионалов гастрономической индустрии

Одним из ярких событий фестиваля станут «Кулинарные поединки» в реальном времени!

Задача участников: обойти соперников, приготовить самое интересно блюдо, а главное – сделать все правильно и по рецепту.

У вас будет всего несколько минут, чтобы узнать секреты приготовления от лучших рестораторов Крыма и попытаться повторить создание блюда самостоятельно.

Кулинарная студия

5 Мая

13:00 – 16:00 Кулинарная битва среди гостей «Пришел, увидел, победил»
16:00 – 19:00 Мастер классы от кулинарной студии «Zen Kitchen»

6 Мая

13:00 – 15:00 Мастер классы от кулинарной студии «Zen Kitchen»
15:00 – 17:00 Кулинарная битва среди СМИ «Тайный ящик»
17:00 – 19:00 Мастер классы от кулинарной студии «Zen Kitchen»

 
5-6 мая – гастрономический фестиваль «О,да! Еда!»
Балаклава, ул. Крестовского, 66, Шампанерия «Золотая Балка»
Приобрести билет и узнать подробности можно на сайте: sevastopol.odaeda.me

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