II Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя»

16 августа 2018     162
II Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя»

II Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя» пройдёт 8-9 сентября на Мемориальном комплексе «Исторический бульвар».

Организатор мероприятия ‒ Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя ‒ ведет активную подготовку к фестивалю, посвященному героям и событиям обороны Севастополя в период Крымской войны 1853-1856 гг.

Успешный старт в прошлом году нового для Севастополя проекта, большой интерес к нему участников и гостей из России и зарубежья стали залогом активного развития фестиваля и всех его площадок.

В этом году у «Русской Трои» появятся новые акценты. Например, в контексте ярких и зрелищных мероприятий найдёт своё отражение творчество участника Крымской войны и обороны Севастополя 1854-1855 гг., великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. В этом году исполняется 190 лет со дня его рождения. Его «Севастопольские рассказы» стали первым литературным памятником героическим защитникам Севастополя.

Гостей фестиваля ждут реконструкции эпизодов сражений периода Крымской войны, интерактивные площадки, мастер-классы, выставки, лекции, костюмированные экскурсии, ярмарка народных ремесел и многие другие интересные мероприятия.

 
Фото с сайта ria.ru

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