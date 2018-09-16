Фестиваль сбора урожая и виноделия #WineFest

16 сентября 2018     311
Фестиваль сбора урожая и виноделия #WineFest

Виноградники «Золотой Балки» под Балаклавой на 2 дня превратятся в грандиозное пространство гастрономического, музыкального и танцевального удовольствий для жителей Севастополя, всех крымчан и гостей полуострова.

29 и 30 сентября здесь состоится самый масштабный праздник золотой осени – Фестиваль сбора урожая и виноделия #WineFest. Мероприятие проводится при поддержке Правительства города Севастополь и реализуется под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь».

Вот уже третий год #WineFest радует туристов и местных жителей обилием развлечений, угощений и познавательных приключений. Это не просто праздник с народными гуляниями, а социально-культурное событие огромного значения. Задача фестиваля – популяризация достижений крымских виноделов, а также местных продуктов и гастрономии. Вход на фестиваль абсолютно свободный для всех.

За два предыдущих года организаторы #WineFest сумели добиться самого важного – теплой душевной атмосферы для тысяч участников и гостей фестиваля. Веселый праздник для всей семьи стал лучшим способом знакомства с главными богатствами края. Лучшие виноделы Севастополя и Крыма, ведущие рестораторы и шеф-повара, самые талантливые ремесленники и фермеры представят на фестивале плоды своих трудов. В отдельном шатре будет организован лекторий виноделов, которые расскажут о своих винах и проведут дегустации. Во время Chef’s table повара предложат гастрономические пары – мини-закуски к презентуемым винам.

Визитная карточка #WineFest – великолепная винодавильня приглашает на соревнование по давлению винограда ногами. Азартная винная битва не оставит никого из участников сухим, то есть скучным и равнодушным. Красочный воздушный шар, контактный зоопарк, катание на лошадях и пони, танцевальные мастер-классы, выступления музыкальных коллективов и розыгрыши призов – это только часть развлекательной программы, которая ждет гостей.

Всем-всем, кто придет на 2-й день фестиваля, организаторы советуют дождаться финала. Завершит #WineFest концерт одного из самых ярких и необычных артистов на современной независимой сцене, автора актуальных во все времена хитов “Три слова” и “Лошадка”, “Одна она” и “Последняя песня”, гимнов счастливой жизни “Верхом на звезде” и “День как день”, – культового рок-музыканта Найка Борзова.

 
Место проведения: Балаклава, Крестовского, 66
Время: 29, 30 сентября с 12.00

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