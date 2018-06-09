В Севастополе пройдет фестиваль силового экстрима

12 июня на Приморском бульваре Севастополя состоится Фестиваль силового экстрима. Мероприятие, которое проведет Федерация пауэрлифтинга Севастополя при поддержке управления по делам молодежи и спорта города, будет посвящено Дню города и Дню России.

Как сказано на официальной странице Федерации пауэрлифтинга Севастополя «ВКонтакте», турнир пройдет под эгидой Ассоциации Российских Силачей (АРС) и по правилам силового экстрима АРС. Будут участвовать члены сборной команды России по силовому экстриму АРС, а также приглашенные атлеты мирового уровня.

В программе фестиваля — пять экстремальных парных упражнений, шоу-программа и показательные выступления. По классификации АРС, эти соревнования являются командным Чемпионатом России.

Специальный почетный гость фестиваля — восьмикратный чемпион РФ по тяжелой атлетике, бронзовый призер турнира «Самый сильный человек мира», многократный рекордсмен России в тяжелой атлетике, почетный президент АРС Михаил Кокляев. Он записал видеообращение к севастопольцам и гостям города, которое размещено на странице Федерации пауэрлифтинга Севастополя «ВКонтакте».

«Приходите, это будет яркая борьба, спортсмены будут разного возраста, роста и веса, различные упражнения, которые до этого дня не использовались у нас в силовом экстриме. До скорой встречи!», — отметил Михаил Кокляев.



ikstv.ru