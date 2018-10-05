Фестиваль #WineFest принял 20 тыс. гостей и вошел в топ-5 лучших событий осени

Праздник урожая и виноделия #WineFest в Крыму за 2 дня (29 и 30 сентября) посетило около 20 тыс. гостей. Фестиваль прошел при поддержке Правительства Севастополя в одном из самых красивых мест полуострова: в Балаклаве, на виноградниках “Золотой Балки”. Праздник для всей семьи #WineFest проводится вот уже третий год и, как хорошее вино, с выдержкой становится все лучше и насыщенней. Развлекательные программы фестивали стали ещё более разнообразными и интересными, тематические зоны – невероятно уютными, а общая организация была максимально слаженной и отточенной.

Место проведения фестиваля было поделено на тематические зоны: винная дорога, гастрономическая деревня, ярмарка сувениров, детские мастер-классы, фото-студия, танцевальная площадка. Два последних дня сентября люди целыми семьями отдыхали на свежем воздухе, наслаждаясь вкусной едой от лучших крымских ресторанов, наблюдая за поединками викнгов, джигитовкой наездников и участвуя в многочисленных конкурсах и соревнованиях. Самые азартные из них: давление винограда ногами и Винная битва. Вокруг знаменитой Винодавильни царил невероятный накал эмоций, сотни желающих собрались, чтобы станцевать страстный танец а-ля-Челентано в огромной деревянной бочке и испытать свои шансы на победу в сражении за гордое звание винодела.

#WineFest – это не только веселый праздник для детей и взрослых, но и знаковое событие для виноделов Крыма. В прошлом году в рамках фестиваля была учреждена Ассоциация виноградарей и виноделов “Севастополь”, разработавшая специальные «Правила» для тех, кто производит вина под брендом «Севастополь». В рамках #WineFest-2018 в отдельном шатре работал Лекторий, ставший профессиональной площадкой для презентаций и дискуссий виноделов. Свою продукцию участникам и гостям Лектория представили: агрофирма «Золотая Балка», «Инкерман», «Солнечная долина», «Alma Valley», «Крымский Берег», «Массандра», «Сатера», «Валерий Захарьин», «Усадьба Перовских», «Изюмовъ» и «Uppa Winery» Павла Швеца.

Ключевым событием фестиваля стала пресс-конференция виноделов, на которой были озвучены острые проблемы и судьбоносные для крымского виноделия решения. Заместитель Губернатора Севастополя Владимир Базаров подчеркнул важность государственной поддержки виноградарей и виноделов региона для того, чтобы винодельческая отрасль края вышла на новый уровень своего развития.

Инвестор «Золотой Балки» Артем Зуев поднял самую насущную тему: претиж крымского виноделия и заявил о необходимости принятия регионального Закона о виноделии. Председатель Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексей Липко разъяснил тему отмены льготного акциза для вин ЗГУ/ЗНМП* и призвал журналистов корректно отражать все аспекты, связанные с изменением налогового законодательства в части акцизов. Севастопольский винодел Павел Швец озвучил инициативу создания Экспериментальной винодельческой площадки «Севастополь» – модели, заключающейся в передаче полного контроля за производством и качеством местного вина – местному объединению виноградарей и виноделов. По мнению спикера, создание экспериментального винодельческого кластера «Севастополь» повысит престиж российского вина и станет толчком к развитию всей винодельческой отрасли России.

Завершением работы Лектория на фестивале #WineFest стала нешуточная Гастрономическая битва виноделов: две команды соревновались в приготовлении блюд из крымских продуктов. В качестве жюри выступили представители региональных СМИ. Победители – команда “30 секунд счастья” в составе виноделов из “Золотой Балки”, компаний “Сатера” и “Крымский берег”, – получили в награду полет на воздушном шаре.

Яркий и огромный воздушный шар поднимал в небо многих гостей фестиваля, позволяя увидеть живописные виноградники и все активности праздника с высоты птичьего полета.

Концерт культового рок-музыканта Найка Борзова стал кульминацией праздника: песни «Лошадка» и «Три слова» подхватили тысячи голосов. После выступления артиста, когда солнце над виноградниками зашло, ночное небо озарилось всполохами грандиозного салюта под аплодисменты тысяч счастливых зрителей.

Согласно рейтингу аналитического агентства Турстат, фестиваль урожая и виноделия #WineFest вошел в пятерку лучших событий осени 2018 года.

ЗГУ/ЗНМП* – Вина защищенного географического указания/Вина с защищенным наименованием места происхождения.