II фестиваль XFEST: В начале октября Севастополь станет центром экстремальных видов туризма в Крыму

6 октября в Севастополе во второй раз состоится XFEST – Международный фестиваль экстремальных видов туризма.

На второй фестиваль XFEST приедут гости из разных городов России и зарубежья. Зрители мероприятия увидят трюки, от которых будет перехватывать дыхание. Также готовят масштабную концертную программу, где выступят популярные российские исполнители и диджеи.

Фестиваль экстремальных видов туризма XFEST пройдет в Севастополе второй раз. Организатором выступит Центр развития туризма г. Севастополя при поддержке правительства Севастополя и Департамента спорта и туризма г. Москвы. Цель проекта — создание туристической инфраструктуры и территориального развития в рамках программы благоустройства города. В будущем эта локация станет основной площадкой для проведения аналогичных мероприятий, которые привлекают не только большое количество гостей со всей России, но и профессионалов.

Если в 2017 году событие проходило в центре города-героя, то теперь для него выбрана более подходящая локация – гора Гасфорта. Между Севастополем и местом проведения фестиваля будут курсировать автобусы, перевозящие участников и зрителей в обоих направлениях.

У подножия горы Гасфорта на одноименном озере будут проводиться показательные выступления по вейкборду (катание на борде по воде). Кроме того, будут представлены туристические активности SUP-серфинг, скалолазание и мототриал. Гости мероприятия смогут не только посмотреть на выступления, но и принять участие в мастер-классах по езде на таких видах велосипедов как МТБ (горные модели) и BMX (специальные велосипеды для мотокросса).

Познакомиться ближе с активными видами туризма можно будет в специально отведенных пространствах, где знатоки своего дела поделятся секретами и расскажут о преимуществах экстремального туризма в Севастополе.

Территория фестиваля для комфорта гостей будет оборудована удобными дорожками и смотровыми площадками. Также желающие смогут испытать свои силы в первом севастопольском скилл-парке — отстроенной площадке для тех, кто хочет попробовать себя в такой дисциплине, как маунтинбайк, а также прокатиться на трюковом велосипеде.

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Завершится фестиваль выступлением известных российских исполнителей и диджеев. На сцене перед разгоряченной публикой появится хедлайнер фестиваля – известный российский рэпер Гуф. Помимо этого, зрителей ожидает выступление одних из самых популярных диджеев Москвы – участников проекта Flammable Beats. Концертную программу дополнят выступления уличных музыкантов, которые поборются за звание лучших!

Вход на фестиваль и участие во всех активностях бесплатно.