Состоялся финал второго Всероссийского фестиваля-конкурса «Грани таланта»

22 июня в концертном зале Культурно-информационного центра состоялся финал второго Всероссийского фестиваля-конкурса «Грани таланта». Коллективом центра были созданы все условия для успешного реализации проекта. Автор и организатор фестиваля Ольга Панкратова, заслуженная артистка России и руководитель музыкального театра «Проект 8692» особую благодарность за всестороннюю поддержку выразила директору КИЦ Т.В. Зениной.

В этом году многожанровый фестиваль-конкурс объединил талантливых ребят из Санкт—Петербурга, Москвы, Севастополя, различных городов Крыма, Камчатки, Мурманской области, Красноярского края. Состязания проходили в пяти номинациях: «вокал», «хореография», «художественное слово», «театральное искусство» и «инструментальная музыка». В конкурсе приняли участие юные артисты от пяти до шестнадцати лет.

Оценивать юные таланты собрались авторитетные деятели искусств.

В финале перед профессиональным жюри 35 конкурсантов представили свои лучшие номера. И организаторы, и члены жюри конкурса отметили высокий профессиональный уровень юных артистов, прекрасные костюмы, разнообразный репертуар, отличное исполнительское мастерство участников.

Приятно отметить, что в числе победителей были названы наши коллективы: образцовая студия классического балета «Классик» Виктории Холодовой и образцовый хореографический ансамбль «Атлантика». Наивысшей наградой — Гран-при фестиваля-конкурса «Грани таланта» отмечен образцовый хореографический ансамбль «Атлантика».

Во время торжественного награждения победителей ни один участник не остался без внимания. Всем были вручены сладкие призы, памятные подарки, многочисленные сертификаты и многие другие приятные сюрпризы. Коллектив Культурно-информационного центра поздравляет образцовую студию классического балета Виктории Холодовой и образцовый хореографический ансамбль «Атлантика» (рук. Галина и Сергей Кравченко) с достойными выступлениями и заслуженными победами!



Отдел информации КИЦ

Фото Натальи Чёрной