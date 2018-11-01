Музей-заповедник «Херсонес Таврический» примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств»

31 октября 2018     130
Музей-заповедник «Херсонес Таврический» примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств»

4 ноября Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» вновь примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств».

 

На территории музея пройдут следующие мероприятия:

1. Световое шоу на древних стенах, которое будет проходить каждые полчаса — 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30;

2. Вечерняя подсветка Портового района — с 18:00 до 22:00;

3. Выставка картин Товарищества южнорусских художников — Монетный двор, с 18:00 до 22:00;

4. Встреча с автором книги «Херсонеситы» Татьяной Корниенко пройдет в 18:00 в Византийском дворике;

5. Концерт ансамбля «Корсунь» — древние молитвы и песни — состоится в 19:00 в Византийском дворике;

6. Премьерный показ коллекции одежды “ΔΙΟΝΙΖ” дизайнера Натальи Духневич — в 19:30 в Византийском дворике;

7. Лекция об И.А. Антоновой, которую проведет к.и.н. Т.А. Прохорова в 20:00 в Византийском дворике;

8) Показ фильма о выставке «Где волн понтийских не смолкает шум» пройдет в 21:00 в Византийском дворике.

 
В этом году «Ночь искусств» в Херсонесском музее проходит при поддержке Фонда «Моя история», благодаря помощи которого были проведены масштабные работы по благоустройству портового района городища, реставрация Куртины 19, установлены художественная подсветка, информационные киоски и создано световое просветительское шоу. Все это смогут бесплатно увидеть все, кто придет на «Ночь искусств» в Херсонес 4 ноября 2018 года.

Также традиционным партнером музея в рамках этой акции выступает Творческое объединение южнорусских художников.

Вход на территорию музея после 18:00 будет осуществляться бесплатно через Центральную входную группу до 21:30.

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