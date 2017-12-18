Севастопольский фотограф Екатерина Гибина стала победителем конкурса «Путешествуйте дома – 2017»

17 декабря 2017     100
Севастопольский фотограф Екатерина Гибина стала победителем конкурса «Путешествуйте дома - 2017»

Фотография жительницы Севастополя с изображением Базилики 1935 года стала победителем конкурса «Путешествуйте дома — 2017».

Фотограф из Севастополя Екатерина Гибина заняла второе место в IV Всероссийском фотофестивале «Путешествуйте дома», отправив на конкурс работу с изображением одного из самых узнаваемых объектов музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Среди 10 тысяч фотографий со всех уголков России оргкомитет конкурса удостоил фото с изображением «замерзшей» Базилики 1935 года второго места в категории «Достопримечательности».

Фотограф-победитель Екатерина Гибина рассказала нам, что фото было сделано 9 января 2015 года, когда в Севастополе столбик термометра опустился до -17 и все замерзло и обледенело.

«Было принято решение на следующий день, пока всё не растаяло, приехать фотографировать Херсонес. Фото-победитель было сделано одним из первых. Это очень необычная погода для Севастополя, нам захотелось передать всю атмосферу замёрзшего города через его самые узнаваемые достопримечательности. Так как Херсонес — одно из самых фотографируемых мест в городе, мы старались показать его не в повседневном виде, а так, как его еще не фотографировал ни один фотограф или турист», — рассказала Екатерина.

При этом она добавила, что часто фотографирует музей-заповедник, и каждый сезон стремится запечатлеть что-то новое.

 
chersonesos-sev.ru

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