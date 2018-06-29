«Херсонес-2018: На перекрестке цивилизаций» – фестиваль исторической реконструкции

7 и 8 июля в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдет фестиваль исторической реконструкции «Херсонес-2018: На перекрестке цивилизаций».

Гости музея-заповедника в течение двух дней смогут не только наблюдать за массовыми и парными сражениями, но принять участие в различных мастер-классах: познакомиться с ювелирным мастерством, гончарным делом, разучить античные танцы, поиграть в средневековые подвижные игры и многое другое.

В рамках фестиваля также пройдет ряд мероприятий, приуроченный к празднику «День семьи, любви и верности».

Торжественное открытие фестиваля состоится 7 июля в 10:00. Вход свободный.



chersonesos-sev.ru