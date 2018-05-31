Холодные игры: фестиваль мороженого в эко-парке «Лукоморье»

С 1 по 3 июня на территории эко-парка семейного досуга «Лукоморье» будет проходить Фестиваль мороженого.
Как сообщают организаторы, гости и жители Севастополя смогут научиться готовить домашнее мороженое, а также узнать историю создания любимого лакомства.
Посетителям фестиваля расскажут много интересных фактов о производстве мороженого в разных странах мира с начала ХХ века и до наших дней. Кроме того, будут проводиться различные конкурсы, мастер-классы, а также пройдут выступления музыкальных и спортивных коллективов Крыма.
«Для всех посетителей мы подготовили сюрпризы, но главный — возможность продегустировать холодное лакомство за специальную валюту «Лукоморчики», которые будут раздавать участникам конкурсов», — рассказали сотрудники «Лукоморья».
Фестиваль будет работать ежедневно с 11.00 до 17.00. Вход на мероприятие свободный.
В программе:
— история мороженого начала XX века: России, Италии, Франции, Греции, Китая и современные отечественные производители мороженого из натуральных продуктов;
— дегустация мороженого за специальную валюту «Лукоморчики», которые можно получить за участие в конкурсах;
— выступление музыкальных и спортивных коллективов Крыма;
— конкурс детского рисунка и мастер-класс по приготовлению домашнего мороженого.
Ежедневно в программе фестиваля много вкусного мороженого и сюрпризов!
Концертная программа 2-го крымского Фестиваля мороженого
1 июня:
11.00 Литературный квест «Да здравствует детство» проводит центральная городская детская библиотека им. Гайдара;
12.00 Награждение победителей квеста;
поздравление с Международным днем детей;
открытие фестиваля мороженого;
концерт коллектива гимназии №2 «Гармония».
13.00 Концерт вокальной студии «Флеш» культурного комплекса «Корабел».
2 июня:
12.00 Всероссийский фестиваль искусств «Звезды Черного моря» и хореографический сольный конкурс «Звезда надежды»;
3 июня:
12.00 Концерт вокальной студии «Флеш» культурного комплекса «Корабел».
13.00 Выступление народного ансамбля эстрадной песни балаклавского дома детского и юношеского творчества «Жаворонушки»
14.30 Шоу мыльных пузырей Валерии Амбр.