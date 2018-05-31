Холодные игры: фестиваль мороженого в эко-парке «Лукоморье»

С 1 по 3 июня на территории эко-парка семейного досуга «Лукоморье» будет проходить Фестиваль мороженого.

Как сообщают организаторы, гости и жители Севастополя смогут научиться готовить домашнее мороженое, а также узнать историю создания любимого лакомства.

Посетителям фестиваля расскажут много интересных фактов о производстве мороженого в разных странах мира с начала ХХ века и до наших дней. Кроме того, будут проводиться различные конкурсы, мастер-классы, а также пройдут выступления музыкальных и спортивных коллективов Крыма.

«Для всех посетителей мы подготовили сюрпризы, но главный — возможность продегустировать холодное лакомство за специальную валюту «Лукоморчики», которые будут раздавать участникам конкурсов», — рассказали сотрудники «Лукоморья».

Фестиваль будет работать ежедневно с 11.00 до 17.00. Вход на мероприятие свободный.



В программе:

— история мороженого начала XX века: России, Италии, Франции, Греции, Китая и современные отечественные производители мороженого из натуральных продуктов;

— дегустация мороженого за специальную валюту «Лукоморчики», которые можно получить за участие в конкурсах;

— выступление музыкальных и спортивных коллективов Крыма;

— конкурс детского рисунка и мастер-класс по приготовлению домашнего мороженого.

Ежедневно в программе фестиваля много вкусного мороженого и сюрпризов!



Концертная программа 2-го крымского Фестиваля мороженого

1 июня:

11.00 Литературный квест «Да здравствует детство» проводит центральная городская детская библиотека им. Гайдара;

12.00 Награждение победителей квеста;

поздравление с Международным днем детей;

открытие фестиваля мороженого;

концерт коллектива гимназии №2 «Гармония».

13.00 Концерт вокальной студии «Флеш» культурного комплекса «Корабел».

2 июня:

12.00 Всероссийский фестиваль искусств «Звезды Черного моря» и хореографический сольный конкурс «Звезда надежды»;

3 июня:

12.00 Концерт вокальной студии «Флеш» культурного комплекса «Корабел».

13.00 Выступление народного ансамбля эстрадной песни балаклавского дома детского и юношеского творчества «Жаворонушки»

14.30 Шоу мыльных пузырей Валерии Амбр.