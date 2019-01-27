Первый крымский Эбру Фестиваль живописи на воде

27 января в Севастополе пройдёт первый крымский фестиваль живописи на воде эбру.

Это уникальная возможность познакомиться с работами мастеров, работающих в технике живописи на воде и научиться создавать своими руками настоящие шедевры.

Крымский Эбру Фестиваль приглашает всех желающих провести целый день в атмосфере волшебства, квестов, розыгрышей, концертов и отличных ведущих.

На фестивале c вами работают лучшие мастера Эбру Крыма. Каждый сможет приобрести уже готовые изделия в этой чудесной технике или изготовить их самостоятельно, окрасить неповторимым узором ткань, гипсовые магниты, фанерные заготовки и другие предметы.

Гости фестиваля смогут почувствовать атмосферу волшебства и праздника. Каждый участник рисует свою картину, участвует в розыгрышах, проходит квестом по всему парку.

Предварительная продажа билетов осуществляется на территории экопарка Лукоморье, в кассе Деревни Старателей. Для организованных групп заранее распределяется время и место мастер-классов.



Время: 27 января, воскресенье, 10:00 – 20:00

Место: Севастополь, пр. Победы, 1а, эко-парк “Лукоморье”.

Стоимость участия: 300 руб.

Для зрителей вход свободный.

+7 (978) 123-62-57