Первый крымский Эбру Фестиваль живописи на воде

24 января 2019     135
Первый крымский Эбру Фестиваль живописи на воде

27 января в Севастополе пройдёт первый крымский фестиваль живописи на воде эбру.

Это уникальная возможность познакомиться с работами мастеров, работающих в технике живописи на воде и научиться создавать своими руками настоящие шедевры.

Крымский Эбру Фестиваль приглашает всех желающих провести целый день в атмосфере волшебства, квестов, розыгрышей, концертов и отличных ведущих.

На фестивале c вами работают лучшие мастера Эбру Крыма. Каждый сможет приобрести уже готовые изделия в этой чудесной технике или изготовить их самостоятельно, окрасить неповторимым узором ткань, гипсовые магниты, фанерные заготовки и другие предметы.

Гости фестиваля смогут почувствовать атмосферу волшебства и праздника. Каждый участник рисует свою картину, участвует в розыгрышах, проходит квестом по всему парку.

Предварительная продажа билетов осуществляется на территории экопарка Лукоморье, в кассе Деревни Старателей. Для организованных групп заранее распределяется время и место мастер-классов.

 
Время: 27 января, воскресенье, 10:00 – 20:00
Место: Севастополь, пр. Победы, 1а, эко-парк “Лукоморье”.
Стоимость участия: 300 руб.
Для зрителей вход свободный.
+7 (978) 123-62-57

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