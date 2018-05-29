«Ярмарка профессий» – День защиты детей в арт-парке шампанерии

Праздник начала каникул в «Золотой Балке». Окончанию учебного года и летним каникулам родители рады не меньше детей, поэтому праздник начала каникул отмечают и дети, и взрослые.

2 и 3 июня Арт-парк Шампанерии «Золотая Балка» превратится в детскую ярмарку профессий – интерактивную площадку, где каждый ребёнок сможет попробовать себя в работе своей мечты. Пожарный, агроном, повар, экскурсовод или врач – дети выберут любую роль, какая им больше понравится, получат советы профессионалов и фото на память.



В программе мероприятия:

– Город профессий (интерактив от «Кид Бург»)

– Фото зоны и мастер классы профессий (повар, пожарный, врач, тракторист, пилот, строитель и другие)

– Анимационное представление

– Капоэйра

– Аква-грим

– Мастер-класс по росписи пряников

– Гончарное ремесло

– Создание и роспись мыла

– Роспись пряников

– Крио шоу коктейлей

– Батутный городок

– Алея гамаков (интерактивная зона отдыха)

– Мастер-класс по изготовлению леденцов

– Аттракционы

– Конкурсы

– Фудкорт

– Ярмарка

А пока дети увлечены мастер-классами, родители также смогут интересно отдохнуть. Только 2 и 3 июня проводится акция – экскурсия в винный подвал всего за 100 руб.

Ждём вас с 12:00 до 18:00 по адресу: Балаклава, ул. Крестовского, 66, Арт-парк Шампанерии «Золотая Балка».