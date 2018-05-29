«Ярмарка профессий» – День защиты детей в арт-парке шампанерии

29 мая 2018     73
«Ярмарка профессий» - День защиты детей в арт-парке шампанерии

Праздник начала каникул в «Золотой Балке». Окончанию учебного года и летним каникулам родители рады не меньше детей, поэтому праздник начала каникул отмечают и дети, и взрослые.

2 и 3 июня Арт-парк Шампанерии «Золотая Балка» превратится в детскую ярмарку профессий – интерактивную площадку, где каждый ребёнок сможет попробовать себя в работе своей мечты. Пожарный, агроном, повар, экскурсовод или врач – дети выберут любую роль, какая им больше понравится, получат советы профессионалов и фото на память.

 
В программе мероприятия:

– Город профессий (интерактив от «Кид Бург»)
– Фото зоны и мастер классы профессий (повар, пожарный, врач, тракторист, пилот, строитель и другие)
– Анимационное представление
– Капоэйра
– Аква-грим
– Мастер-класс по росписи пряников
– Гончарное ремесло
– Создание и роспись мыла
– Роспись пряников
– Крио шоу коктейлей
– Батутный городок
– Алея гамаков (интерактивная зона отдыха)
– Мастер-класс по изготовлению леденцов
– Аттракционы
– Конкурсы
– Фудкорт
– Ярмарка

А пока дети увлечены мастер-классами, родители также смогут интересно отдохнуть. Только 2 и 3 июня проводится акция – экскурсия в винный подвал всего за 100 руб.

Ждём вас с 12:00 до 18:00 по адресу: Балаклава, ул. Крестовского, 66, Арт-парк Шампанерии «Золотая Балка».

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