8 и 9 сентября экскурсия в Панораме будет бесплатной для гостей, одетых по моде 1854 года

30 августа 2018     169
8 и 9 сентября экскурсия в Панораме будет бесплатной для гостей, одетых по моде 1854 года

В дни международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя» 8-9 сентября 2018 года на экскурсию в Панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» смогут бесплатно попасть гости, одетые по моде 1854 года.

«Это касается не только военных реконструкторов, которые приедут для участия в фестивале и придут на экскурсию в военной форме. Любой посетитель может одеться обычным горожанином середины XIX века. Если научные сотрудники музея сочтут, что наряд соответствует эпохе, то вас пропустят без билета», ― сообщил директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко.

Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя», посвящённый героической обороне Севастополя в дни Крымской войны 1853-1856 гг., пройдёт на Историческом бульваре 8 и 9 сентября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организаторы – Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя и Российское военно-историческое общество – воссоздадут события из истории осаждённого города на тех самых местах, где в годы обороны шли упорные бои: на Историческом бульваре, на территории 4 бастиона и батарее Костомарова.

Недалеко от здания Панорамы обороны Севастополя будет разбит русский походный лагерь. Там можно будет ознакомиться с униформой, снаряжением и фортификационными сооружениями нашей армии времён Крымской войны. Гостей фестиваля ждут реконструкции эпизодов сражений периода Крымской войны, интерактивные площадки, мастер-классы, выставки, костюмированные экскурсии, бесплатные лекции по истории Севастопольской обороны, ярмарка народных ремесел и многие другие интересные мероприятия.

В рамках фестиваля состоится презентация новых книг, изданных Музеем.
Сайт «Русской Трои» rustroya.ru

 
Фото Анны Садовниковой

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