9 и 10 марта в Артбухте пройдут традиционные масленичные гуляния

9 и 10 марта в Артбухте пройдут традиционные масленичные гуляния, организатором которых в этом году выступил севастопольский Центр развития и туризма.

Севастопольцев и гостей города ожидают ремесленные и кулинарные мастер-классы, яркие костюмированные тематические концерты и обряды, уличные гуляния, а также весёлые игры, старинные деревянные качели и, конечно, самые вкусные масленичные угощения.



Программа мероприятий;

9 марта с 12:00 до 19:00:

— 12:00 – 14:00 — анимационная программа, мастер-классы для взрослых и детей, детское караоке, развлекательные площадки, работа гастрономической ярмарки;

— 16:00 – 19:00 — этно-дискотека, взрослые конкурсы и забавы.



10 марта с 14:00 до 20:00:

— 14:00 – 16:00 — развлекательная программа;

— 16:00 – 19:00 — праздничный концерт с привлечением городских коллективов;

— 20:00 — огненное шоу, сжигание чучела Зимы.

Справки по телефону: +7(978)907-96-70 (Севастопольский Центр развития и туризма).