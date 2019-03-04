9 и 10 марта в Артбухте пройдут традиционные масленичные гуляния

4 марта 2019     34
9 и 10 марта в Артбухте пройдут традиционные масленичные гуляния

9 и 10 марта в Артбухте пройдут традиционные масленичные гуляния, организатором которых в этом году выступил севастопольский Центр развития и туризма.

Севастопольцев и гостей города ожидают ремесленные и кулинарные мастер-классы, яркие костюмированные тематические концерты и обряды, уличные гуляния, а также весёлые игры, старинные деревянные качели и, конечно, самые вкусные масленичные угощения.

 
Программа мероприятий;

9 марта с 12:00 до 19:00:

12:00 – 14:00 — анимационная программа, мастер-классы для взрослых и детей, детское караоке, развлекательные площадки, работа гастрономической ярмарки;
16:00 – 19:00 — этно-дискотека, взрослые конкурсы и забавы.

 
10 марта с 14:00 до 20:00:

14:00 – 16:00 — развлекательная программа;
16:00 – 19:00 — праздничный концерт с привлечением городских коллективов;
20:00 — огненное шоу, сжигание чучела Зимы.

Справки по телефону: +7(978)907-96-70 (Севастопольский Центр развития и туризма).




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