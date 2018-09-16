IV ежегодный велофестиваль «ВелоНочь» пройдёт в Севастополе 22 сентября

«ВелоНочь»

22 сентября в Севастополе на площади Нахимова пройдёт четвёртый ежегодный велофестиваль «ВелоНочь», посвященный Году добровольца в России. К участию в параде и велопробеге приглашаются велосипедисты-любители и профессионалы, достигшие 14 лет.

Цель события – поддержать городскую велокультуру, актуализировать развитие городской велосипедной инфраструктуры, привлечь жителей Крыма и Севастополя к занятию спортом и здоровому образу жизни, рассказать о важности волонтёрской работы, а также подвести итоги первого года проведения в Севастополе акции «На работу на велосипеде».

Начало регистрации участников – 19:00.



В программе фестиваля:

Показательное выступление велоспортсменов, велосипедные мастер-классы; выставка, посвящённая результатам волонтёрской работы – составлению схемы велокаркаса Севастополя; конкурсы, розыгрыш призов и подарков.

Участникам велопарада организаторы рекомендуют приезжать в ярких карнавальных костюмах, не мешающих передвижению на велосипедах. Также будет проведён конкурс на самый светящийся велосипед и самую безопасную вело-экипировку. Одной из фишек этого года станет радиоэфир, посвященный велопробегу, поэтому организаторы предлагают участникам приезжать с аудио-колонками, которые принимают FM-сигнал.

Старт велопробега – 21:00. Велоколонна проследует по маршруту площадь пл. Нахимова – Б.Морская – ул. Гоголя – пр. Ген. Острякова – ТЦ «Океан» – ул. Н. Музыки – ул. Ленина – пл. Нахимова (для участников старше 14 лет) в сопровождении автомобилей ГИБДД. 22:00 – финиш велопробега на площади Нахимова, завершение фестиваля.

Фестиваль пройдёт при поддержке Правительства Севастополя и Ленинского муниципального округа города Севастополя, Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя, Управления транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя, Отдела ГИБДД УМВД России по г. Севастополю, Главного управления МЧС России по г. Севастополю.



Организаторы велопробега:

– «Севастопольская Федерация велоспорта-шоссе, велоспорта-маунтинбайка, велоспорта-трека, велоспорта-ВМХ»;

– Севастопольская региональная общественная организация «Молодёжное спортивно-экологическое объединение «ВелоПобеда»;

– Сообщество велосипедистов RealVelo, активные велосипедисты и велоспортсмены Севастополя.



Справочно:

Общественная организация «ВелоПобеда» проводит фестивали, велопробеги, семейные велосипедные праздники, участвует в городских спортивных мероприятиях. Активисты организации выступают в поддержку велодвижения и появления в Севастополе велодорожек, велопарковок и туристических веломаршрутов. Участие в пробеге также принимают параспортсмены и велосипедисты с ограниченными физическими возможностями.

Новости о подготовке фестиваля – в группе «ВелоПобеда» во «ВКонтакте».

Контакты для связи: +7(978) 895-80-61, Мария Маркова, velopobeda@gmail.com