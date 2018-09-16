IV ежегодный велофестиваль «ВелоНочь» пройдёт в Севастополе 22 сентября

16 сентября 2018     228
IV ежегодный велофестиваль «ВелоНочь»

«ВелоНочь»

22 сентября в Севастополе на площади Нахимова пройдёт четвёртый ежегодный велофестиваль «ВелоНочь», посвященный Году добровольца в России. К участию в параде и велопробеге приглашаются велосипедисты-любители и профессионалы, достигшие 14 лет.

Цель события – поддержать городскую велокультуру, актуализировать развитие городской велосипедной инфраструктуры, привлечь жителей Крыма и Севастополя к занятию спортом и здоровому образу жизни, рассказать о важности волонтёрской работы, а также подвести итоги первого года проведения в Севастополе акции «На работу на велосипеде».
Начало регистрации участников – 19:00.

 
В программе фестиваля:

Показательное выступление велоспортсменов, велосипедные мастер-классы; выставка, посвящённая результатам волонтёрской работы – составлению схемы велокаркаса Севастополя; конкурсы, розыгрыш призов и подарков.

Участникам велопарада организаторы рекомендуют приезжать в ярких карнавальных костюмах, не мешающих передвижению на велосипедах. Также будет проведён конкурс на самый светящийся велосипед и самую безопасную вело-экипировку. Одной из фишек этого года станет радиоэфир, посвященный велопробегу, поэтому организаторы предлагают участникам приезжать с аудио-колонками, которые принимают FM-сигнал.

Старт велопробега – 21:00. Велоколонна проследует по маршруту площадь пл. Нахимова – Б.Морская – ул. Гоголя – пр. Ген. Острякова – ТЦ «Океан» – ул. Н. Музыки – ул. Ленина – пл. Нахимова (для участников старше 14 лет) в сопровождении автомобилей ГИБДД. 22:00 – финиш велопробега на площади Нахимова, завершение фестиваля.

Фестиваль пройдёт при поддержке Правительства Севастополя и Ленинского муниципального округа города Севастополя, Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя, Управления транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя, Отдела ГИБДД УМВД России по г. Севастополю, Главного управления МЧС России по г. Севастополю.

 
Организаторы велопробега:

– «Севастопольская Федерация велоспорта-шоссе, велоспорта-маунтинбайка, велоспорта-трека, велоспорта-ВМХ»;

– Севастопольская региональная общественная организация «Молодёжное спортивно-экологическое объединение «ВелоПобеда»;

– Сообщество велосипедистов RealVelo, активные велосипедисты и велоспортсмены Севастополя.

 
Справочно:

Общественная организация «ВелоПобеда» проводит фестивали, велопробеги, семейные велосипедные праздники, участвует в городских спортивных мероприятиях. Активисты организации выступают в поддержку велодвижения и появления в Севастополе велодорожек, велопарковок и туристических веломаршрутов. Участие в пробеге также принимают параспортсмены и велосипедисты с ограниченными физическими возможностями.

Новости о подготовке фестиваля – в группе «ВелоПобеда» во «ВКонтакте».

Контакты для связи: +7(978) 895-80-61, Мария Маркова, velopobeda@gmail.com

Метки: , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Фестивали


Фестиваль сбора урожая и виноделия #WineFest Фестиваль сбора урожая и виноделия #WineFest

Виноградники «Золотой Балки» под Балаклавой на 2 дня превратятся в грандиозное пространство гастрономического, музыкального и танцевального удовольствий для жителей Севастополя, всех крымчан и гостей полуострова. 29 и 30 сентября здесь состоится самый масштабный праздник золотой осени – Фестиваль сбора урожая и виноделия #WineFest. Мероприятие проводится при поддержке Правительства города Севастополь и реализуется под эгидой Ассоциации… читать »

Крымский военно-исторический фестиваль в парке живой истории «Федюхины высоты» V Крымский военно-исторический фестиваль в парке живой истории «Федюхины высоты»

13 сентября пятый юбилейный Крымский военно-исторический фестиваль возвращается на Федюхины высоты. Более 500 реконструкторов со всей России соберутся в Крыму, чтобы представить эпохи и культуры, ставшие неотъемлемой частью истории полуострова: Античность, Древнюю Русь, Средневековье, Крымскую войну, Афганскую войну, Великую Отечественную войну. Новинкой этого года окажется период Гражданской войны в США 1861–1865 годов, а уже знакомые… читать »

8 и 9 сентября экскурсия в Панораме будет бесплатной для гостей, одетых по моде 1854 года 8 и 9 сентября экскурсия в Панораме будет бесплатной для гостей, одетых по моде 1854 года

В дни международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя» 8-9 сентября 2018 года на экскурсию в Панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» смогут бесплатно попасть гости, одетые по моде 1854 года. «Это касается не только военных реконструкторов, которые приедут для участия в фестивале и придут на экскурсию в военной форме. Любой посетитель может одеться обычным горожанином середины XIX… читать »

Море, джем и Карадаг: в Крыму подходит к концу Koktebel Jazz Party Море, джем и Карадаг: в Крыму подходит к концу Koktebel Jazz Party

Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал накануне под Карадагом в Крыму. Хэдлайнерами открытия стали американская группа Rebirth Вrass Band, британский коллектив Incognito, индийский джаз-бенд Rajeev Raja Conbine и российские классики джаза Яков Окунь и Олег Стариков. Главная сцена фестиваля расположена на берегу моря, в течение трех дней на ней выступят более 20 музыкальных коллективов из… читать »

«В РАМЕ» - первый в Севастополе фестиваль перформанса «В РАМЕ» – первый в Севастополе фестиваль перформанса

23 августа в 19:00 в Центре творческих индустрий «РАМА» (Репина, 21) состоится открытие первого в Севастополе фестиваля перформанса «В РАМЕ». Что такое перформансы, чем они живы и что говорят своему зрителю? На этот и другие вопросы любителей современного искусства в полной мере ответили молодые, активные и талантливые режиссеры, актеры, художники и театральные критики. В программе… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info