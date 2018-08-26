Море, джем и Карадаг: в Крыму подходит к концу Koktebel Jazz Party

26 августа 2018     50
Море, джем и Карадаг: в Крыму подходит к концу Koktebel Jazz Party

Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал накануне под Карадагом в Крыму. Хэдлайнерами открытия стали американская группа Rebirth Вrass Band, британский коллектив Incognito, индийский джаз-бенд Rajeev Raja Conbine и российские классики джаза Яков Окунь и Олег Стариков.

Главная сцена фестиваля расположена на берегу моря, в течение трех дней на ней выступят более 20 музыкальных коллективов из разных стран, в том числе из России, США, Великобритании, Индии, Китая и Армении.

Фестиваль открыл его основатель журналист Дмитрий Киселев. Он напомнил что джаз в Коктебеле начинался в 2003 году, когда все жили в палатках, а концерты проходили у дома Волошина.

 

“Это крупнейшее культурное событие в Крыму. Вы понимаете, зачем нужен джаз? Это самая честная музыка в мире, ее нельзя играть под фонограмму, и Крым нуждается сейчас в честности”, — сказал Киселев.

Он напомнил, что в 2017 году фестиваль посетил президент России. “Большим событием было, когда на фестиваль приехал Владимир Владимирович Путин. Путин нечасто посещает свадьбы и фестивали, но иногда делает исключение, таким исключением стали мы”, — сказал журналист.

По его словам, президент очень поддержал мероприятие своим визитом. “Он очень нас поддержал, он сам говорит: “Я люблю джаз”, это точная цитата. Джаз — это абсолютно международная, конвертируемая музыка”, — резюмировал Киселев.

Ведущая концерта Ольга Скобeeва, в свою очередь, отметила, что огромное количество участников фестиваля из разных стран рассказали о любви к Крыму и готовности приехать на полуостров.

Весь этот джаз

Концерт на главной сцене открыла группа из Нового Орлеана Rebirth Вrass Band. “We love you!” — порадовали публику джазмены. Зал под аплодисменты поддержал припев: “Ооу, еее!”

Американские музыканты рассказали РИА Новости, что им очень нравится Коктебель, где так “невероятно красиво”.

“Вот наконец становится по-настоящему жарко”, — прокомментировали ведущие выступление американских джазменов.

Концерт продолжил дуэт российских пианистов — импровизаторов Окуня и Старикова — живых классиков российского джаза.

Индийский коллектив Rajeev Raja Conbine приехал в Крым впервые, на пресс-конференции до начала фестиваля музыканты рассказали, что “с нетерпением ждут возможности выйти на сцену у моря при луне”, потому что это очень романтично.

Открытие Koktebel Jazz Party завершило выступление британского коллектива Incognito.

Основатель группы гитарист Жан-Поль Моник рассказал журналистам перед концертом, что все артисты — представители разных стран, разных культур и религий, но их объединяет музыка.

“Группа символизирует, как всему человечеству надо жить вместе”, — сказал Моник.

Incognito получила приз зрительских симпатий, победителя определяли по аплодисментам зала.

Koktebel Jazz Party, возникший в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза Киселева, стал одной из визитных карточек Крыма и занял признанное место среди международных джазовых форумов. В разные годы KJP посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии “Грэмми” за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Всего за 15 лет в Коктебеле выступили около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.

Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы “Россия сегодня”, телеканалов “Россия 1”, “Россия-Культура” и “Россия 24”, радио “Маяк”, радио “Культура”, “Радио России”, радиостанции “Вести FM”. Организатор фестиваля — медиагруппа “Красный квадрат”. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания “Смоленские Бриллианты”.

 
ria.ru
Фотография с официального сайта Koktebel Jazz Party

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