«Sun Spirit Festival – 2019» – мультиформатный фестиваль на Черкез-Кермен

Sun Spirit — это пространство. Событие, которое в этом году повторится уже в третий раз. Мультиформатное мероприятие, которое проходит в горном ущелье на полуострове Крым. Пять дней на открытом воздухе, где пять тысяч человек выходят из мира привычных будней, чтобы погрузиться в мир живой и электронной музыки: ambient, drum&bass, techno, IDM, chillout и chillrave. Четыре музыкальные площадки, зарубежные и российские артисты мировой сцены, кемпинг под открытым небом и даже обустроенные для размещения пещеры.
Это долина, залитая звуком, масштабная световая инсталляция в ущелье гор, простирающаяся на 2 километра, где днем вы можете посетить активности на любой вкус и цвет, начиная от диджеинга и лекций по точным наукам, завершая творческими мастер-классами в городе мастеров, бесшумным кинотеатром и программой для детей, которая, как и все активности, совершенна бесплатна.
Гостей ждет:
– 4 музыкальные площадки (ELECTRONIC stage, LIVE stage, AMBIENT stage, ALTERNATIVE stage);
– театрализированные шоу и перформансы;
– лекторий с научными лекциями (физика, астрономия, психология, минералогия и др);
– кинотеатр неформатного кино и встречи с художниками;
– площадка «здоровье»;
– практики (йога, цигун, медитации, танцы);
– арт ярмарка hand made и дизайнерских вещиц;
А также, здоровое питание, благоустроенная территория и мириады звезд над головой.
Это целое путешествие с погружением в глубь себя и общением с близкими по духу людьми. Это целый мир, имя которому Sun Spirit Festival. Следите за нашими обновлениями в сетях и скоро вы узнаете, кто будет хэдлайнером этих пяти дней абсолютной свободы тела и духа.
Место проведения: Бахчисарайский район, долина Черкез-Кермен
Время проведения: 8-12 июня
Количество билетов ограничено до 4000 человек по причине вместительности площадки.
Дополнительная информация на сайте sunspiritgroup.ru