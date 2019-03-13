«Sun Spirit Festival – 2019» – мультиформатный фестиваль на Черкез-Кермен

Sun Spirit — это пространство. Событие, которое в этом году повторится уже в третий раз. Мультиформатное мероприятие, которое проходит в горном ущелье на полуострове Крым. Пять дней на открытом воздухе, где пять тысяч человек выходят из мира привычных будней, чтобы погрузиться в мир живой и электронной музыки: ambient, drum&bass, techno, IDM, chillout и chillrave. Четыре музыкальные площадки, зарубежные и российские артисты мировой сцены, кемпинг под открытым небом и даже обустроенные для размещения пещеры.

Это долина, залитая звуком, масштабная световая инсталляция в ущелье гор, простирающаяся на 2 километра, где днем вы можете посетить активности на любой вкус и цвет, начиная от диджеинга и лекций по точным наукам, завершая творческими мастер-классами в городе мастеров, бесшумным кинотеатром и программой для детей, которая, как и все активности, совершенна бесплатна.



Гостей ждет:

– 4 музыкальные площадки (ELECTRONIC stage, LIVE stage, AMBIENT stage, ALTERNATIVE stage);

– театрализированные шоу и перформансы;

– лекторий с научными лекциями (физика, астрономия, психология, минералогия и др);

– кинотеатр неформатного кино и встречи с художниками;

– площадка «здоровье»;

– практики (йога, цигун, медитации, танцы);

– арт ярмарка hand made и дизайнерских вещиц;

А также, здоровое питание, благоустроенная территория и мириады звезд над головой.

Это целое путешествие с погружением в глубь себя и общением с близкими по духу людьми. Это целый мир, имя которому Sun Spirit Festival. Следите за нашими обновлениями в сетях и скоро вы узнаете, кто будет хэдлайнером этих пяти дней абсолютной свободы тела и духа.



Место проведения: Бахчисарайский район, долина Черкез-Кермен

Время проведения: 8-12 июня

Количество билетов ограничено до 4000 человек по причине вместительности площадки.

Дополнительная информация на сайте sunspiritgroup.ru