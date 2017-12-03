«Winter fest, Kilen-balka best» – предновогодняя велогонка

24 декабря при поддержке веломагазина «Веломастер» состоятся велосоревнования в Жидиловском лесу (спот Килен-балка). Участников ждёт гонка на время, награды победителям, а также приз за лучший новогодний костюм. Непредсказуемая крымская погода сделает это мероприятие незабываемым в любом случае.

На стартовой поляне участников будут ждать музыка, согревающие напитки и угощения. Также будет возможность подъехать на машине непосредственно к старту.

Все детали мероприятия освещены в “Положении”.

Регистрация (категория кросс-кантри строго для тех, кто катает непосредственно в этом направлении). Предварительная регистрация всего – 300 рублей, на месте – 450 рублей.

Списки участников можно увидеть здесь.

Ссылка на группу, которая проводит мероприятие vk.com, instagram – #kilenbalkaspot

Как нас найти: на авто, пешком

В день мероприятия по лесу будут стоять направляющие таблички, чтобы никто не потерялся.