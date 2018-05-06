XVII Московский Пасхальный Фестиваль – праздничный концерт в Херсонесе

Доброй традицией становится выступление в Севастополе 9 мая участников Московского Пасхального Фестиваля.

9 мая в 15:00 музей-заповедник «Херсонес Таврический» приглашает севастопольцев и гостей города посетить праздничный концерт. Вход на мероприятие свободный. Выступление пройдёт в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля, который с каждым годом становится всё популярнее и охватывает всё больше городов. Уже второй год участником фестиваля принимает сцена древнейшего в нашей стране театра — Античного театра в Херсонесском музее.

Ценители прекрасного смогут окунуться в мир русского романса и мировых оперных шедевров, которые исполнят солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра:

— Антонина Весенина (колоратурное сопрано);

— Анжелика Минасова (сопрано);

— Савва Хастаев (тенор);

— Илья Селиванов (тенор);

— Ярослав Петряник (баритон);

— Мария Баянкина (сопрано);

— АнатолийКузнецов (концертмейстер).

Художественный руководитель — Народная артистка России Лариса Гергиева.

Московский Пасхальный Фестиваль — крупнейший музыкальный форум России — ежегодно собирает сотни тысяч слушателей в самых разных уголках нашей страны. Созданный в 2002 году по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева и Правительства Москвы, Московский Пасхальный фестиваль сразу завоевал любовь публики. В 2003 году при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина Фестиваль стал всероссийским.