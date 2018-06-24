«Zакрытый покаZ – XI» – городской фестиваль малых театральных форм

24 июня 2018     129
«Zакрытый покаZ - XI» - городской фестиваль малых театральных форм

Фестиваль «Zакрытый покаZ – XI» пройдет с 27 июня по 1 июля 2018 года. Организаторами фестиваля традиционно выступают Театр драмы «Психо Дель Арт», Культурно-информационный центр при поддержке Севастопольского отделения Союза театральных деятелей РФ.

Главная цель фестиваля — привлечь внимание критики и широкого зрителя к современным тенденциям развития сценического искусства, а также пропаганда «альтернативного» театра и драматургии. Фестиваль не носит состязательного характера. В течение пяти вечеров зрители смогут увидеть и составить впечатление об актуальных веяниях и течениях в современной драматургии, режиссуре, актерском мастерстве, хореографии и сценографии.

Отобранные спектакли показываются на большой сцене КИЦ. Вход на все спектакли свободный.

 
Программа фестиваля

27 июня, 20:00 – большая сцена КИЦ – Народный театр драмы «Психо Дель Арт» – «Дневник Её мужа».

28 июня, 15:00 – малая сцена КИЦ – Театральная студия «Чердак» – «Прекрасная Лягушка».

28 июня, 19:00 – большая сцена КИЦ – СТЮЗ – «Прометей прикованный».

29 июня, 15:00 – сцена Театра им. Кукол – Театр им. Кукол – «Белый великан» (Внеконкурсный показ).

29 июня, 19:00 – большая сцена КИЦ – Театральная мастерская «Плей» – «Три ха-ха».

30 июня, 19:00 – большая сцена КИЦ – Театр-студия «ТРИБАР» – «Жанна».

30 июня, 19:00 – сцена Театра танца (билеты в кассе театра) – Театр танца им. В.А. Елизарова – «Имя ей Roza».

1 июля, 15:00 – малая сцена КИЦ – Творческое объединение «Тот Ещё Театр» – «Я – Высоцкий».

1 июля, 19:00 – большая сцена КИЦ – Театральный Центр – «Страна между Светом и Тьмой».

 
В программе фестиваля возможны изменения и дополнения.

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