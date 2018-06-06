#ZBFest – 2018 – ежегодный музыкальный фестиваль на виноградниках Золотой Балки

4 августа состоится самый зажигательный праздник лета – ежегодный музыкальный фестиваль #ZBFest. Фестиваль пройдет уже третий раз и снова взорвёт аккордами, вспышками салюта и накалом эмоций живописные виноградники «Золотой Балки».

В этом году фестиваль станет по-настоящему мультижанровым, многоплановым и безграничным: музыкальный кайф и драйв обещан меломанам самых разных стилей. 4 августа на огромной сцене под открытым небом сойдутся: неукротимый панк-рок неизменного хедлайнера фестиваля – группировки «Лениград»; супер трендовый хип-хоп Егора Крида, захватывающий рэп Log-Dog и настоящий культовый рок Вадима Самойлова (Агата Кристи).

Сергей Шнуров и его команда обещают поклонникам новую волну всеобщего отрыва под музыку из своей новой программы.

Любимец всех женщин страны, главный холостяк России, победитель многочисленных хип-хоп фестивалей и конкурсов, обладатель Гран-при «Лучший хип-хоп проект» Егор Крид подарит феерическое мультимедийное представление из живого света, звука и танцев.

Создатель легендарной рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов представит уникальное шоу с видео-эффектами, сопровождающими знаменитые хиты и премьеры песен.

Один из самых модных рэперов страны, чьи треки звучат в плейлистах всех радиостанций, победитель рэп-баттлов и лауреат премии «Золотой граммофон 2016» Log-Dog познакомит с самыми актуальными музыкальными трендами.

Музыкальный фестиваль #ZBFest, учрежденный компанией «Золотая Балка» в честь Международного дня шампанского, является социальным мероприятием и ставит своей целью популяризацию Крыма как модного туристического направления, центра культурной, гастрономической и светской жизни страны. На площадке фестиваля весь день будет царить атмосфера гостеприимного праздника: с вкусной едой от лучших рестораторов полуострова, с ярмарками от местных фермеров и мастеров, с развлечениями от самых талантливых аниматоров и циркачей.

Организаторы #ZBFest позаботились о максимальном комфорте для гостей праздника: в этом году на фестивальном поле появится удобная трибуна с сидячими местами для всех желающих, а лаунж зона станет более просторной и вместительной.

Музыкальный фестиваль #ZBFest за два дня августа 2017 г. собрал на своей площадке около 35 тыс. гостей и вошел в пятерку лучших крымских фестивалей лета, а также стал единственным, рекомендованным Министерством курортов и туризма Республики Крым для ежегодного проведения в Крыму.

Место проведения: Севастопольский район, Балаклава, Open-air, открытое пространство рядом с винодельней «Золотая Балка». Адрес: Крестовского, 66.

Подробности о том, как получить билет на концерт – на сайте www.zb-fest.ru и по телефону: 8 (800) 500-06-40.