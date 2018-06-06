#ZBFest – 2018 – ежегодный музыкальный фестиваль на виноградниках Золотой Балки

6 июня 2018     74
#ZBFest - 2018 - ежегодный музыкальный фестиваль на виноградниках Золотой Балки

4 августа состоится самый зажигательный праздник лета – ежегодный музыкальный фестиваль #ZBFest. Фестиваль пройдет уже третий раз и снова взорвёт аккордами, вспышками салюта и накалом эмоций живописные виноградники «Золотой Балки».

В этом году фестиваль станет по-настоящему мультижанровым, многоплановым и безграничным: музыкальный кайф и драйв обещан меломанам самых разных стилей. 4 августа на огромной сцене под открытым небом сойдутся: неукротимый панк-рок неизменного хедлайнера фестиваля – группировки «Лениград»; супер трендовый хип-хоп Егора Крида, захватывающий рэп Log-Dog и настоящий культовый рок Вадима Самойлова (Агата Кристи).

Сергей Шнуров и его команда обещают поклонникам новую волну всеобщего отрыва под музыку из своей новой программы.

Любимец всех женщин страны, главный холостяк России, победитель многочисленных хип-хоп фестивалей и конкурсов, обладатель Гран-при «Лучший хип-хоп проект» Егор Крид подарит феерическое мультимедийное представление из живого света, звука и танцев.

Создатель легендарной рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов представит уникальное шоу с видео-эффектами, сопровождающими знаменитые хиты и премьеры песен.

Один из самых модных рэперов страны, чьи треки звучат в плейлистах всех радиостанций, победитель рэп-баттлов и лауреат премии «Золотой граммофон 2016» Log-Dog познакомит с самыми актуальными музыкальными трендами.

Музыкальный фестиваль #ZBFest, учрежденный компанией «Золотая Балка» в честь Международного дня шампанского, является социальным мероприятием и ставит своей целью популяризацию Крыма как модного туристического направления, центра культурной, гастрономической и светской жизни страны. На площадке фестиваля весь день будет царить атмосфера гостеприимного праздника: с вкусной едой от лучших рестораторов полуострова, с ярмарками от местных фермеров и мастеров, с развлечениями от самых талантливых аниматоров и циркачей.

Организаторы #ZBFest позаботились о максимальном комфорте для гостей праздника: в этом году на фестивальном поле появится удобная трибуна с сидячими местами для всех желающих, а лаунж зона станет более просторной и вместительной.

Музыкальный фестиваль #ZBFest за два дня августа 2017 г. собрал на своей площадке около 35 тыс. гостей и вошел в пятерку лучших крымских фестивалей лета, а также стал единственным, рекомендованным Министерством курортов и туризма Республики Крым для ежегодного проведения в Крыму.

Место проведения: Севастопольский район, Балаклава, Open-air, открытое пространство рядом с винодельней «Золотая Балка». Адрес: Крестовского, 66.

Подробности о том, как получить билет на концерт – на сайте www.zb-fest.ru и по телефону: 8 (800) 500-06-40.

Метки: , , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Фестивали


Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» XVII Московский Пасхальный Фестиваль – праздничный концерт в Херсонесе

Доброй традицией становится выступление в Севастополе 9 мая участников Московского Пасхального Фестиваля. 9 мая в 15:00 музей-заповедник «Херсонес Таврический» приглашает севастопольцев и гостей города посетить праздничный концерт. Вход на мероприятие свободный. Выступление пройдёт в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля, который с каждым годом становится всё популярнее и охватывает всё больше городов. Уже второй год участником… читать »

С 5 по 6 мая в Балаклаве пройдёт гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» С 5 по 6 мая в Балаклаве пройдёт гастрономический фестиваль «О, да! Еда!»

Крупнейший российский гастрономический фестиваль «О, да! Еда!», который впервые пройдет в Крыму, в Балаклаве, на территории Шампанерии «Золотая Балка», анонсировал полную программу праздника на 5-6 мая. Еда – самый интересный местный житель, – считают организаторы фестиваля. Ведь она, как никто другой, хранит локальные традиции и рассказывает уникальную историю места. Поэтому темой нового фестиваля «О, да!… читать »

Памятные мероприятия ко Дню Победы и 74-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков Памятные мероприятия ко Дню Победы и 74-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков

С 5 мая по 10 мая 2018 года Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя проводит комплекс памятных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Великой Победы и 74-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятия организованы совместно с Правительством города Севастополя, Российским военно-историческим обществом, Общественной организацией «Региональная Армянская национально-культурная автономия г. Севастополя», Севастопольской региональной общественной организацией «Победа»,… читать »

В Севастополе состоится международный фестиваль «Высота Горная» В Севастополе состоится международный фестиваль «Высота Горная»

5 мая в Балаклавском районе Севастополя пройдет военно-исторический фестиваль «Высота Горная», посвященный Дню Победы и 74-й годовщине освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие организовано общественной организацией «Победа», «Региональной национально-культурной Автономией Севастополя», городским Военно-историческим клубом, при поддержке Государственного музея обороны и освобождения Севастополя, Союзом армян России. В программе фестиваля — памятный митинг, встреча с ветеранами-участниками освобождения… читать »

«Арткино» - Х Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино «Арткино» – Х Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» в ЦГБ им. Л.Н. Толстого приглашает зрителей на показы Х Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов «Арткино» с 18 по 22 апреля 2018 года. Во время показов состоится зрительское голосование за лучший короткометражный фильм года. «Арткино» – один из самых масштабных в стране фестивалей короткого метра, где лучший фильм года… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info