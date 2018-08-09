#ZBFest-2018 побил рекорд, собрав 25 тысяч зрителей

7 августа 2018     122
#ZBFest-2018 побил рекорд, собрав 25 тысяч зрителей

Третий ежегодный Музыкальный фестиваль # ZBFest вновь оправдал свое звание самого яркого события крымского лета. Грандиозный праздник под открытым небом прошел 4 августа в Балаклаве, на виноградниках «Золотой Балки» и привлек на свою площадку рекордное количество зрителей – более 25 тысяч человек.

Вот уже третий год здесь, на виноградниках, люди могут увидеть, услышать, открыть и прочувствовать невероятный, вечно молодой, модный и блистательный Крым – с самыми горячими развлечениями и самыми крутыми музыкантами. Именно за этими впечатлениями и приехали в Балаклаву жители Севастополя, других городов полуострова, а также туристы с материка и из-за границы.

Начавшийся за час до открытия неожиданный проливной дождь задержал старт фестиваля. Организаторам пришлось перенести запланированное начало мероприятия на 2 часа позже – для того, чтобы подготовить промокшее поле к приему огромного количества людей. Из-за этого перед металлоискателями скопились большие очереди, и сразу после открытия на входе образовалась пробка.

«К сожалению, не все в этот раз получилось безупречно: мы не ожидали такого наплыва гостей, поскольку именно в день открытия количество желающих попасть на фестиваль превысило все планируемые цифры. Мы обязательно проанализируем все оргвопросы, исправим все недостатки и в следующем году проведем праздник с максимальным комфортом для наших гостей», – прокомментировали организаторы фестиваля.

На фестивальном поле зрителей встречали фуд-корты, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, акробаты, танцоры, чирлидеры, экстремалы-велосипедисты, взлетающие над головами, аттракционы, соревнования, батуты и баттлы – все, что нужно для правильного разогрева перед началом концерта.

С первых аккордов высокий градус со сцены задал харизматичный и модный рэпер Loc Dog, открывший концертную программу. Основатель легендарной группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов так зажигательно исполнил свои хиты: «Сказочная тайга», «Гетеросексуалист», «Опиум для никого», «Истерика», – что вместе с ним их пело все поле. Когда отгремел рок – на сцену вышел самый популярный хип-хоп исполнитель Егор Крид. Он вызвал бурю восторгов у молодежи не только собственными песнями, но и кавером на знаменитый «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой.

Кульминационным моментом праздника стало световое и звуковое INTRO-SHOW, организованное «Золотой Балкой» в честь Международного дня шампанского: все экраны на огромной сцене одновременно взорвались миллионами игристых пузырьков и ослепительными всполохами света. Это была прелюдия к выходу группировки Ленинград. С появлением на сцене Сергея Шнурова публика взревела и подхватила заряд неукротимой энергетики, исходящей от этой команды. Два часа драйва завершились феерическими залпами салюта над виноградниками. А когда последние разноцветные искры на ночном небе осыпались, Ленинград обрушил на зрителей шквал положительных эмоций своим неожиданным выступлением на бис.

Организаторы фестиваля от всей души благодарят партнеров #ZBFest, волонтеров, а также всех, кто помог провести этот беспрецедентный по своему масштабу музыкальный праздник в Крыму!

 
Мероприятие проходило при поддержке Правительства Севастополя и Министерства курортов и туризма Крыма.

Особая благодарность:

– Генеральным партнерам фестиваля: компании «Fidele» и журналу «Собака».

– РИА Новости Крым и радио «Спутник в Крыму», телеканалам «НТС» и «ИКС», радио «Севастополь ФМ» и компания «PROmedia», выступившим официальными медиапартнерами фестиваля.

– Официальному топливному партнёру – сети автозаправок TES. Официальному транспортному партнёру – компания My Car Rental.

– Медиа-партнерам: газетам «Московский Комсомолец», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Городские вакансии», «Крымская газета»; порталам «Информер», «FORPOST-Севастополь», «4Geo», «Органайзер», «365 дней в Крыму с В. Марченко», «Национальный календарь событий», «Примечания», «Сайт г. Симферополя 3652»; журналам «Деловой Крым», «Крымский журнал»; «Крымскому информационному агентству» и предприятию «Царь-хлеб».

– Предприятиям-партнерам: “Телекоммуникационные системы», «Крымком», «Завод Светозар», «My Car Rental», «DonCar», Пивобезалкогольному комбинату «Крым», Пивоваренной компании «Канцлеръ».

 
Фото с сайта crimea.ria.ru

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