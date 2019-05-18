#ZBFest-2019: горячий праздник лета на виноградниках «Золотой Балки»

3 августа в Балаклаве пройдёт #ZBFest-2019: горячий праздник лета на виноградниках «Золотой Балки». Для крымчан и гостей полуострова это последняя возможность увидеть и услышать Сергея Шнурова и «Ленинград» в Крыму, легенда рока Диана Арбенина, «Лучший хип-хоп проект» Мот и новая звезда Black Star Дана Соколова.

И снова жителей Крыма ждет колоссальный взрыв позитивных эмоций – музыкальный фестиваль на виноградниках #ZBFest-2019. Самый зажигательный праздник крымского лета в прошлом году побил рекорд посещаемости, собрав на огромном фестивальном поле под открытым небом более 25 тысяч зрителей. Этим летом событие обещает стать не менее грандиозным и одновременно – искренним и душевным: организаторы фестиваля пригласили невероятно ярких и востребованных артистов, которых любят зрители разных возрастов, что называется – от мала до велика.

Визитная карточка #ZBFest – фестиваль вне жанровых рамок, который проходит на фоне прекрасной крымской природы, в окружении гор и виноградников. Но в этот раз музыка без границ зазвучит на самой высокой ноте. Еще бы! Ведь неизменный хедлайнер праздника Сергей Шнуров объявил о том, что он роспускает «Ленинград» и устраивает прощальный тур по городам России. #ZBFest дает последний шанс увидеть и услышать группировку «Ленинград».

Впервые на открытой площадке #ZBFest выступит легендарный музыкант, бессменный лидер группы «Ночные снайперы», признанная «икона стиля современной рок-музыки» Диана Арбенина. Певица сегодня находится на пике творческого подъема. Только за 2018 год она собрала в свою копилку все самые значимые национальные музыкальные премии: премию «МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» в номинации «Лучшая рок-группа», премию RU TV в номинации «Лучший рок-проект», ежегодную премию «Золотой граммофон» за песню «Инстаграм».

Гости #ZBFest смогут зажечь под музыку одного из самых модных российских рэп-исполнителей. Мот – артист лейбла Black Star, обладатель всевозможных престижных музыкальных наград, титула «Лучший хип-хоп проект» 2018 г, чьи песни неизменно попадают в хит-парады главных музыкальных чартов страны.

Удивит, заворожит и заинтригует своим нестандартным звучанием восходящая звезда Black Star и новая надежда альтернативного рока Дана Соколова, которая обладает поистине уникальным голосом и эксцентричным стилем. Группа, названая именем солистки коллектива, взлетела в чартах iTunes благодаря откровенной совместной работе с рэпером Скруджи «Индиго» и песне «Стрела», которая стала саундтреком ко второму сезону реалити-шоу «Пацанки» на телеканале Пятница.

Веселье в режиме нон-стоп продлится весь день праздника. Аттракционы для всех и каждого, ярмарки, конкурсы, силачи и циркачи, экстремалы и аккробаты, завораживающее лазерное шоу, гастрономические прелести и радости, – составят тут атмосферу всепоглощающего драйва, за которую гости успели полюбить #ZBFest!

Организаторы фестиваля уделят особое внимание комфорту всех посетителей и разработают целую программу по обеспечению необходимых мер для проведения мероприятия на высоком уровне.

Место проведения: Севастопольский район, Балаклава, Open-air, открытое пространство рядом с винодельней «Золотая Балка». Адрес: Крестовского, 66.

Подробности о том, как получить билет на концерт – на сайте www.zb-fest.ru и по телефону: 8 (800) 500-06-40.