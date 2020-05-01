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Усатый гражданин
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Вёрстка газетной полосы в Scribus
8 июня 2020 62 (Комментариев нет)
Часть 3
Вот наконец и добрались до газетной полосы. Вам понадобится 40 минут для просмотра, и, я думаю, не больше часа для того, чтобы сделать полосу самостоятельно. Что же, наберитесь терпения, вооружитесь мышью и вперёд!
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Scribus fast forward — вёрстка газетной полосы за три минуты
7 июня 2020 57 (Комментариев нет)
Предлагаю вашему вниманию анонс урока, который будет выложен завтра в 10:00. Требуемый пользовательский уровень — средний.
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20 июня 2020 года проект «Севастополь Онлайн» будет закрыт
3 июня 2020 58 (Комментариев нет)
20 июня 2020 года проект «Севастополь Онлайн» будет закрыт, а на домене sevline.com будет размещён блог «Усатый гражданин». Спасибо за то, что вы были с нами с 2011 года! Особая благодарность всем, кто так или иначе был причастен к проектам «Культурный Севастополь» и «Севастополь Онлайн».
Если вам может быть интересен мой блог, добро пожаловать, вступайте в группу: vk.com/sevline
Сегодня будет отключен ряд сервисов
1 июня 2020 83 (Комментариев нет)
Уважаемые коллеги и партнёры, так как со 2 по 4 июня на Жидилова будет поквартально отключаться свет, в этот период времени не будет работать ряд сервисов, которыми вы пользуетесь.
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27 мая — Общероссийский День библиотек. С праздником коллеги!
27 мая 2020 167 (Комментариев нет)
Праздник отмечается 27 мая и приурочен ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России — Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки. Вот так вот. Стащил в Википедии.
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