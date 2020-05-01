Вот наконец и добрались до газетной полосы. Вам понадобится 40 минут для просмотра, и, я думаю, не больше часа для того, чтобы сделать полосу самостоятельно. Что же, наберитесь терпения, вооружитесь мышью и вперёд!

20 июня 2020 года проект «Севастополь Онлайн» будет закрыт, а на домене sevline.com будет размещён блог «Усатый гражданин». Спасибо за то, что вы были с нами с 2011 года! Особая благодарность всем, кто так или иначе был причастен к проектам «Культурный Севастополь» и «Севастополь Онлайн».

Если вам может быть интересен мой блог, добро пожаловать, вступайте в группу: vk.com/sevline