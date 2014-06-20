Как пользоваться Zoom, если вы в Крыму?

Вам нередко приходят приглашения для участия в вебинарах на платформе Zoom. Это связано с популярностью сервиса и нежеланием организаторов принимать тот простой факт, что Крым – регион под санкциями, и многие сервисы, а в их числе и Zoom, просто не работают у нас. Мне лично странно наблюдать эту зацикленность именно на зуме, при том, что есть масса бесплатных отечественных сервисов, обладающих даже лучшими возможностями. Ну да ладно, надо зум, значит зум. Давайте разберёмся.

Есть два способа беспрепятственно пользоваться платформой в Крыму:

1. VPN (посредник, маскирующий вашу принадлежность к полуострову);

2. Использование интернета мобильного оператора.

С первым вариантом не всё так просто как хотелось бы. Не все пользователи имеют достаточный пользовательский уровень для установки, настройки и корректной работы с VPN. Как ни крути, этот способ для опытных пользователей. Да и хорошие VPN всё-же платные, или с ограничениями как по скорости, так и по объёму передаваемых данных. Есть и другие причины, по которым я не рекомендовал бы вам использовать бесплатные VPN. Но сейчас не об этом.

Второй вариант на мой взгляд предпочтительный, но нужно обзавестись номером любого местного оператора мобильной связи, иначе вам не хватит денег и объёма трафика для участия в вебинарах и конференциях. Тут всё просто. Подключились к мобильному интернету (отключились от Wi-Fi) и, поехали. Приложение работает. …не всегда