Как правильно звонить с мобильного на домашний в Севастополе и в Крыму?

Кажется такая ерунда, а как правильно позвонить на городской номер с мобильного телефона (или наоборот, с городского на мобильный) знают не все. Предлагаю проверенные примеры.

Телефонный код Севастополя – 8692. Для звонка с мобильного телефона на городской нужно набрать +7, затем код 8692 и номер абонента. Например:

+7(8692) 12-34-56

Для звонка из-за рубежа нужно набрать 00, код России 7, код Севастополя 8692 и номер абонента. Звонок с мобильного из-за границы аналогичен звонку с мобильного из России (см. выше) . И так, со стационарного из-за рубежа :

00 7(8692) 12-34-56

Для того, чтобы позвонить на стационарный телефон в Севастополе со стационарного телефона из России нужно набрать 8, дождаться гудка, затем код 8692 и номер абонента. Таким образом:

8(8692) 12-34-56

Позвольте, скажете вы, а как же со стационарного телефона дозвониться на мобильный ? Пожалуйста:

8(978) 123-45-67

А вот вам полезный бонус:

Телефонные коды населенных пунктов Крыма