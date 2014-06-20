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Как правильно звонить с мобильного на домашний в Севастополе и в Крыму?
22 июня 2020     577    

Кажется такая ерунда, а как правильно позвонить на городской номер с мобильного телефона (или наоборот, с городского на мобильный) знают не все. Предлагаю проверенные примеры.

Телефонный код Севастополя – 8692. Для звонка с мобильного телефона на городской нужно набрать +7, затем код 8692 и номер абонента. Например:

                            +7(8692) 12-34-56

Для звонка из-за рубежа нужно набрать 00, код России 7, код Севастополя 8692 и номер абонента. Звонок с мобильного из-за границы аналогичен звонку с мобильного из России (см. выше). И так, со стационарного из-за рубежа:

                            00 7(8692) 12-34-56

Для того, чтобы позвонить на стационарный телефон в Севастополе со стационарного телефона из России нужно набрать 8, дождаться гудка, затем код 8692 и номер абонента. Таким образом:

                            8(8692) 12-34-56

Позвольте, скажете вы, а как же со стационарного телефона дозвониться на мобильный? Пожалуйста:

                            8(978) 123-45-67

А вот вам полезный бонус:
Телефонные коды населенных пунктов Крыма

Населённый пункт Новый код Старый код
Алупка 365-4 065-4
Саки 365-63 065-63
Алушта 365-60 065-60
Симферополь 365-2 065-2
Армянск 365-65 065-65
Старый Крым 365-55 065-55
Белогорск 365-59 065-59
Судак 365-66 065-66
Джанкой 365-64 065-64
Феодосия 365-62 065-62
Евпатория 365-69 065-69
Форос 365-4 065-4
Керчь 365-61 065-61
Щёлкино 365-57 065-57
Коктебель 365-62 065-62
Ялта 365-4 065-4
Красноперекопск 365-65 065-65
Севастополь 8692 0692
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