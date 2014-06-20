Как правильно звонить с мобильного на домашний в Севастополе и в Крыму?

Кажется такая ерунда, а как правильно позвонить на городской номер с мобильного телефона (или наоборот, с городского на мобильный) знают не все. Предлагаю проверенные примеры.
Телефонный код Севастополя – 8692. Для звонка с мобильного телефона на городской нужно набрать +7, затем код 8692 и номер абонента. Например:
+7(8692) 12-34-56
Для звонка из-за рубежа нужно набрать 00, код России 7, код Севастополя 8692 и номер абонента. Звонок с мобильного из-за границы аналогичен звонку с мобильного из России (см. выше). И так, со стационарного из-за рубежа:
00 7(8692) 12-34-56
Для того, чтобы позвонить на стационарный телефон в Севастополе со стационарного телефона из России нужно набрать 8, дождаться гудка, затем код 8692 и номер абонента. Таким образом:
8(8692) 12-34-56
Позвольте, скажете вы, а как же со стационарного телефона дозвониться на мобильный? Пожалуйста:
8(978) 123-45-67
А вот вам полезный бонус:
Телефонные коды населенных пунктов Крыма
| Населённый пункт
| Новый код
|Старый код
| Алупка
| 365-4
|065-4
|Саки
| 365-63
| 065-63
|Алушта
| 365-60
| 065-60
|Симферополь
| 365-2
|065-2
|Армянск
| 365-65
|065-65
|Старый Крым
| 365-55
|065-55
|Белогорск
| 365-59
|065-59
|Судак
| 365-66
| 065-66
|Джанкой
| 365-64
| 065-64
|Феодосия
| 365-62
| 065-62
|Евпатория
| 365-69
| 065-69
|Форос
| 365-4
|065-4
|Керчь
| 365-61
| 065-61
|Щёлкино
| 365-57
|065-57
|Коктебель
| 365-62
|065-62
|Ялта
| 365-4
|065-4
|Красноперекопск
| 365-65
|065-65
|Севастополь
|8692
|0692