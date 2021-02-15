Как войти в новую почту через браузер

За несколько дней использования новой почты накопилось некоторое количество вопросов. Главный из них – можно ли пользоваться этой почтой «по старинке», через браузер и без программы Thunderbird. Конечно можно!

Кому нужен доступ через браузер, напишите здесь, в комментариях под этой статьёй, номер библиотеки-филиала/отдела и я вышлю пароль к почте в виде SMS на телефон заведующей.

Ниже инструкция:

1. Открываем ваш любимый браузер, которым вы привыкли пользоваться, и заходим на сайт ya.ru (1) Теперь находим в верхнем правом углу кнопку Войти в почту (2).

Полдела сделано.

2. Попадаем на страницу для ввода логина и пароля. Сначала вводим логин – полный адрес вашей электронной почты, как на примере ниже:

Затем нажимаем кнопку Войти и вводим пароль, который я вам выслал:

Теперь снова нажимаем на кнопку Войти.

Это всё. Дальше по старинке.

P.S. После первого входа почта может приставать со всякого рода предложениями, например «Выбрать фото профиля» или «Прикрепить номер телефона». Можете нажать кнопку «пропустить». А если хотите, прикрепите фото или телефон.