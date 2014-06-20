Когда нет интернета

Хочу поделиться новостями касательно центральной библиотеки. В субботу выяснилось, что причина, по которой интернет не доходит до нашей библиотеки, – оборванный кабель. В субботу ремонтная бригада обнаружила обрыв в районе площади Нахимова, но ремонт линии был запланирован на понедельник, сегодня. Если всё пройдёт гладко – то со вторника мы будем с интернетом.

Хорошая новость для тех, кто уже переехал в центральную заключается в том, что переезд бухгалтерии состоится только в четверг, а это значит, что уже завтра я смогу подключить все уже перевезённые компьютеры к сети даже раньше чем бухгалтерию и вообще администрацию. До завтра!