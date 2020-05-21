Александр Ирхин: сокращение нефтегазовых доходов существенно повлияет на национальную безопасность России

Мировой экономический кризис, ускоренный пандемией covid-19, привел Россию к сокращению привычных источников дохода от экспорта сырьевых ресурсов. Доктор политических наук, заведующий кафедрой политических наук и философии Севастопольского государственного университета Александр Ирхин назвал несколько направлений в сфере национальной безопасности Российской Федерации, которые будут актуальны в период кризиса.

Если обобщать, то экономика любого государства, за исключением может быть, США, которые могут «продавать» доллар в качестве товара, живет за счет трех источников: природная рента от полезных ископаемых, добавленная стоимость от производства продукции с высокой добавленной стоимостью (переработка сырья) и третий источник – это добавленная стоимость и рента, которую сильные государства могут изъять у своих соседей. В России последние почти 30 лет первая составляющая развития экономики доминировала и уничтожала вторую. На это были и объективные, и субъективные причины, но все это привело к тому, что мы стали чрезвычайно зависимы от внешней экономической коньюктуры, а государство скидывало с каждым годом свои социальные обязательства. При этом в экономике «добивался» научный и производственный потенциал, который казался чрезвычайно дорогим, как для сырьевиков, так и для финансистов. На местах все это сводилось к имитационным проектам в самых различных сферах: красиво упакованных, но с отсутствующим сколь-нибудь долговременным эффектом развития. Шоу проходит – о проекте забывают, а вместе с ним и забывают о по сути украденных миллионах и миллиардах, которые получены от сырьевой ренты.

На ближайшие годы мы лишаемся природной ренты, но и в будущем доходы от нее будут существенно сокращены, так как каждый экономический кризис в рамках длинных «волн Кондратьева» существенно модернизирует мировые экономики и меняет структуру потребления сырья, что по всей видимости, приведет к сокращению потребления нефти и газа в мировой экономике после выхода из кризиса.

Александр Ирхин напомнил, что средства, получаемые государством от добычи и последующего экспорта сырой нефти и газа, направляются в настоящее время на социальные программы и проекты. В этой связи, по мнению эксперта, возникают риски, связанные с этими социальными обязательствами государства.

Сейчас это может звучать достаточно непривычно, но «речь идет о продовольственной проблеме, с которой мы столкнемся в условиях того, что деньги перестанут работать должным образом в подобном кризисе по следующей причине. Россия в своей экономической модели развития по сути имеет финансовую систему с ограниченным суверенитетом: то есть рубль не является резервной валютой, и следовательно, мы не можем «разбрасывать деньги с вертолета» – это вызовет обесценивание денег. Поэтому, одним из сценариев решения продовольственной проблемы на период острой фазы кризиса является жесткий, не рыночный опыт решения этих вопросов. Это может быть распределительная система по продуктовым пайкам, может быть — это карточная система, или какая-то другая система. Я думаю, через 2-3 месяца этот вопрос станет актуальным, чтобы предотвратить инфляцию и при этом не вызвать социального взрыва», – заявил Ирхин в эфире программы

Еще одна проблема, которую «обнажила» пандемия – неготовность системы здравоохранения работать в критических условиях. Эксперт полагает, что капитализация медицинской системы и превращение ее в сферу услуг в России было неверным решением. И здесь опять мы видим влияние либеральной финансовой парадигмы развития. Вообще, в политическом пространстве современной России происходят удивительные вещи: наше руководство полностью критикует и отрицает либеральные идеи, а в экономическом и социальном направлении развития оно является адептом либеральных – западных идей. Так долго не может продолжаться – это разрушает любую систему.

Эксперт пояснил, что страны, сохранившие советскую систему здравоохранения – Вьетнам, Беларусь, Туркменистан – не останавливали производства, хотя их экономики не имеют таких высоких доходов от природной ренты на сырье. Почему? Ответ на поверхности: полноценная система здравоохранения по советской модели обходится дороже, а для элит, которые не видели своего будущего в России, ориентировались на иностранные центры принятия решения (будь то финансовая долларовая система Федеральной резервной системы США или центры формирования мировых цен на нефть и газ – Лондонская и Нью-Йоркская биржи) она вообще представлялась рудиментом социального государства. То есть в полноценной системе здравоохранения заинтересованы руководители предприятий, которые занимаются производством продукции с высокой добавленной стоимостью, а они уничтожались в последние три десятилетия. Люди в этой системе нужны здоровыми и не рассматриваются, как излишний социальный баласт.

К тому же, вводя запретительные меры, хотя и не чрезмерные, Россия копировала некоторые модели Запада. «И там, и здесь оказалось, что к таким ситуациям страны совершенно не готовы, и здесь все эти меры предпринимались для того, чтобы система здравоохранения в ее современном сосотоянии просто не захлебнулась», – подытожил эксперт.

«Важнейшей задачей на ближайшую перспективу является разработка и реализация программы новой и реальной индустриализации России, так как повторюсь, природной ренты мы будем лишены на долгие годы, а впоследствии доходы от нее существенно сократятся. И то правительство, которое предложит и реализует эту программу станет правительством национального спасения. Эти процессы должны будут идти паралелльно с реинтеграцией постсоветского пространства – как общего экономического, военно-политического, так и идеологического пространства развития.

При этом, государство столкнется с еще одной проблемой. В условиях долговременного падения мировых цен на нефть Россия должна выполнить обязательства перед ОПЕК и сократить объемы добычи отечественной нефти. С другой стороны, технологическая консервация скважин потребует огромных ресурсов и во многих случаях будет невозможной».

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Иван Родион

Источник: Крымские новости