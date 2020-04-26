COVID-2019: Как США стараются не допустить переход лидерства к Китаю

В процессе разворачивания глобального экономического кризиса и смены мирового экономического лидера – от США к Китаю возникает оправданный соблазн остановить этот процесс, который вошел в научную литературу как «ловушка Фукидида» – когда теряющий силу гегемон навязывает военный конфликт набирающей лидерство державе.

Для поиска ответа, что же будет в ближайшем будущем обратимся к истории.

В рамках современного мира лидерство Запада начинается на рубеже XV-XVI вв. Чуть ранее Китай под нажимом сухопутных кочевников, вынужден отказаться от глобальной морской экспансии и буквально сжечь свой океанский флот для того, чтобы бросить всю свою национальную энергию для отражения сухопутной опасности.

Лидерство Запада в мире в последние 500 лет проходило в рамках сменяемости ведущей державы внутри самого Запада: Испания, Нидерланды, Франция, Великобритания и наконец США.

Интересующий нас период, который может объяснить логику действия США в рамках упомянутой «ловушки Фукидида» относится к точке входа вновь поднимающихся восточных держав в западную экономическую систему на правах периферии, то есть поставщиков различного виды сырья и потребителей произведенных в метрополии или колониальной системе товаров с максимальной выгодой для центра.

До интеграции Китая и Индии в ХIХ веке в Британскую, читай мировую экономическую систему, обе Азиатско-Тихооеканские державы производили примерно 30 и 20 % мирового ВВП. Индия становится жемчужиной в короне Британской Империи, а её доля в благосостоянии Великобритании приближалась к четверти от общего объема.

Если с интеграцией Индии в Британскую экономическую систему проблем фактически не было, то с Китаем лидеру Запада пришлось изрядно поработать, подсадив его население на опиумную зависимость и навязав уклад при котором данный наркотик выращивался в Индии, доставлялся в Китай, а в обмен вывозилось китайское золото и серебро. Навязанная торгово-экономическая схема привела к экономическому кризису в Цинском Китае, не говоря уже о системном демографическом ослаблении. Китай попытался разорвать порочную систему ограбления в ответ получил две Опеумные войны 1840–1842 и 1856–1860 гг. Вслед за англичанами в Китай устремились другие европейские державы, а также Япония и США.

Что же происходит сегодня и что ускорит современный финансово-экономический кризис? Восток, овладев в большей мере технологиями Запада, возвращает себе место под мировым солнцем. И если его не остановить, то он вернет себе те доли в мировой экономике, которые были у него до интеграции в Британскую колониальную (экономическую) систему и тогда основными производителями и экономическими лидерами в ХХI веке могут стать Китай и Индия. Напомню, что наиболее высокий уровень ВВП США располагали в 1945 году на фоне разрушения всех остальных экономических конкурентов итогами Второй мировой войны, когда на их долю приходилось 52 % мирового валового продукта, сейчас это показатель колеблется в пределах от 18 до 22 %.

Существуют ли исторические примеры «усмерения» Китая, к которым могут обратиться США в рамках логики «ловушки Фукидида» и остановить его взлет, предопредилив падение. В 1900 году коалиция из восьми держав, имеющих наибольшие интересы в Китае: Российская империя, США, Германия, Великобритания, Франция, Япония, Австро-Венгрия и Италия фактически провели прямую военную интервенцию против восстания боксеров (Ихэтуаней). Последние пытались изменить положение вещей — колониальное положение Поднебесной. После быстрых экономических и геополитических дивидендов в составе анкитайской коалиции, Россия получила конфликт в регионе с Японией (русско-японская война 1905-1905 гг.), за которым стояла Британия, а за финансированием Японского флота Лондон и Вашингтон.

Времена меняются, но интересы держав и модели их взаимодействия остаются. Коронавирусная инфекция может стать поводом или даже причиной столкновения США и Китая. Этот фактор уже в значительной степени используется во взаимных обвинениях лидеров двух держав. Российские же интересы должны лежать в невтягивании в антикитайские колации, равно как и в антизападные, а в использовании кризиса в процессе формирования Евразийского союза, восстанавливающего единство постсовесткого пространства: в экономической, технологической, военно-политической и идеологической её целостности.

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Александр Ирхин

Источник: Крымские новости