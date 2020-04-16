Глава Верховного суда Лебедев заинтересовался 150-милионным судебным процессом «Россгосстраха»»

Как сообщает популярный телеграм-канал «Незыгарь» глава Верховного суда Вячеслав Лебедев проявляет особый интерес к ходу 150-миллиардного судебного процесса «Россгосстрах» vs. СК «Капитал Лайф Страхование Жизни». Так, он лично назначил рассмотрение дела на 29 апреля, то есть на предполагаемый пик пандемии.

По мнению авторов «Незыгаря» банк «Открытие» в лице его хозяина Михаила Задоронова озаботился платежами за использование бренда РГС компании «РГС Жизнь» (так до 2018 года называлась «Капитал Лайф», в настоящий момент принадлежащая Евгению Гинеру). Делу уже два года, и по мнению авторов канала, понятно почему оно вдруг стало безотлагательным в период «чумы и мора»: дело в деньгах, и весьма немалых… Хотя и совершенно виртуальных. Так как «взятая с потолка» сумма в 150 миллиардов рублей превышает выручку «Капитал Лайфа” за все эти годы и больше, чем, например, цена бренда «Газпрома». Так что гигантское требование за «товарный знак» в пользу Задорнова и его дорогих специалистов по «специальным ситуациям из Альфы» выглядит очевидно абсурдным!

В апреле 2019 года письмо Владимиру Путину с жалобой на суды уже направлял совладелец Альфа-банка Петр Авен (входящее в группу «Альфа» подразделение «А1» в этом деле в участвует вместе с Задорновым). При этом суд первой инстанции и апелляцию Задорнов и «А1» в итоге проиграли. Пришлось продавливать кассацию в лице Суда по интеллектуальным правам, который 6 сентября 2019 года судебные акты отменил и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Компания «Капитал Страхование» Президенту писать не стала, а обжаловала решение СИП в Верховный Суд. Экономическая коллегия ВС, в итоге, отменила незаконное решение кассации.

Но 150 ярдов, хоть и виртуальные, манят и зовут. Авторы «Незыгаря!» сичтают, что Задорнов договорился с Лебедевым: так, жалоба на имя Лебедева, поступившая, фактически, уже в нерабочий день 25 декабря 2019 года, в первый же рабочий день 9 января 2020 года оказалась расcмотренной и удовлетворенной.

А 17 марта 2020 года Председатель ВС, впервые за многие годы направил представление в Президиум ВС, в котором попросил отменить определение своей же Судебной коллегии. При этом предварительно дата заседания Президиума ВС по этому делу была назначена на 15 апреля, несмотря на введенный Указом Президента карантин и совместное Постановление Президиума Верховного суда и Президиума судей РФ от 08 апреля 2020 года за номером 821 (под которым стоит подпись и самого Лебедева (!!!)), приостановившее работу судов всех уровней до 30 апреля включительно.

И вот теперь появляется информация, что это эпохальное дело от которого, видимо, «зависит судьба всей России», будет рассмотрено 29 апреля. Такая неуемная спешка, по информации авторов телеграм-канал, привела в шок даже лоббистов из «А1» и, по слухам, самого Михаила Задорнова. Ведь глава Верховного суда всегда выглядел хитромудрым и опытным бойцом аппаратного фронта, зорко оберегающим свою репутацию и предпочитающим таскать угли из огня исключительно с помощью чужих рук. А тут столь грубая работа в сочетании с поистине иезуитским подходом к толкованию норм АПК РФ. По мнению известных экспертов в области права, такие действия Председателя Верховного Суда подрывают основы гражданского права и создают опасный прецедент, позволяющий предпринимателям массового отказываться от исполнения принятых на себя договорных обязательств.

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Алекс Инхернен

Источник: Крымские новости