Куда исчезли 900 млн из «ВТБ Страхование»

Как сообщает популярный телеграм-канал «Незыгарь» текущая эскалация конфликта между Андреем Костиным и Михаилом Задорновым имеет под собой еще одну подоплеку: так ранее близкие Михаилу Задоронову люди фактически кинули ВТБ почти на миллиард рублей через аферу в «ВТБ Страхование».

Так, между «ВТБ Страхование» и подставной прокладкой ООО «Национальная медслужба» в свое время был заключён договор, который в результате нанес страховщикам ущерб на 900 млн рублей. Система «ниппель» была проста и незатейлива: «ВТБ Страхование», руководимое правой задорновской рукой, ежемесячно перечисляла на счета НМС значительную сумму за всех застрахованных лиц, 90% которых даже не вступали в контакты с медперсоналом.

Факт аффилированности с НМС подконтрольных Задорнову менеджеров Гальперина, Меркулова и Беспалько очевиден, сообщает канал «Незыгарь». Есть понятное и четкое требование вернуть деньги. Однако, далее возникают одни вопросы… Например, как эта компания всем составом преспокойно смогла переехать из использованной ими государственной компании «ВТБ страхование», которой только одним таким договорчиком они нанесли ущерба на 900 млн руб. , в другую государственную компанию «Росгосстрах»?

И куда смотрит ЦБ? Ведь по их же регулярно декларируемым довольно жестким правилам, любых других таких руководителей на пушечный выстрел больше не подпустили бы к финансам и уж особенно к государственным… И с 2018 года, по Цебешным же заявлениям, вроде как, активно применяется кросс-секторальный подход для контроля за репутацией руководителей и владельцев финансовых некредитных организаций и менеджеры с подмоченной репутацией не могут возглавлять страховые и управляющие компании, а также НПФ!

Интересно, как задорновские люди собираются в ближайшем будущем продавать на рынке эту страховую компанию, у которой почти все Правление состоит из совершенно понятных профессионалов с уклоном в распил? Много ли найдётся желающих, учитывая, что и в государственном РГС творятся дела, до мельчайших деталей совпадающие с аферами в ВТБ страховании? То же навязывание «коробочных» медицинских продуктов всяких «Управляй здоровьем», «Детский доктор», «Отличная поликлиника» от карманной НМС участников схемы…

Или может их специально всех туда устроили подкормиться, чтобы они смогли потихоньку отдавать присвоенное ранее из новых доходов – задаются вопросом авторы «Незыгаря».

Раньше Геннадий Гальперин (он же известный как «Гена-Люкс») и так был уже вполне знаменит тем, что попал в поле зрения ОНФ как лидер опубликованного фронтом Индекса расточительности, в котором были проанализированы закупки в 2017 году дорогих автомобилей госкомпаниями. На деньги государственного ВТБ для Гальперина был выбран Mercedes-Benz S-560 стоимостью 11,2 млн руб.

Но тут люкс уже совершенно других масштабов — на 900 млн рублей в одном месте и безграничные возможности в РГС под крылом у Задорнова! Миллиарды!!!

Можно было бы подумать, что все клевета, но при самом простом и беглом изучении все подтверждается: никаких сомнений в том, что НМС это гальперинская компания не остается… Понятна и позиция «ВТБ-Страхования»: наемный менеджмент тупо откатывал себе часть прибылей страховщика и тем самым фактически грабил их!

Но, видимо, это не смущает только Михаила Задорнова… А как иначе объяснить то, что происходит сейчас: ведь теперь эти самые бесполезные для компании откатные продукты снова в работе и в полном объеме навязываются теперь уже миллионам клиентов «Росгосстраха»!!!

Недавно бывший дефолтный министр финансов 1998 года разлива, пытаясь поправить свою репутацию, заявил, что как государственник во всю преследует бывшее руководство Открытия: отбирает квартиру у мужа одной из бывших членов Правления банка «Открытие».

Ну просто красный мститель и боец за народное добро. А тут у него под крылом целая бригада в Правлении госкомпании РГС сидит и пилит, причем по той же схеме, по которой ранее распотрошила государственную же ВТБ через ее страховую «дочку»!

И снова это выглядит мошенничество в особо крупных размерах и вновь абсолютно безнаказанно! Конечно, что позволено Юпитеру – то недозволенно Быку! Но может хватить уже грабить российское государство вот так откровенно и без всяких стеснений???

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Алекс Инхернен

Источник: Крымские новости