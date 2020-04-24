«Незыгарь»: Тандем Задорнов-Беляев не забывает зарабатывать — хоть при вирусах, хоть при кризисах

Как сообщает известный телеграм-канал «Незыгарь» банкир Михаил Задорнов дал интервью изданию The Bell Елизаветы Осетинской на тему «Вы пережили все экономические кризисы» в стиле «Да, я красавчик».

То, что было сказано интересно, а ещё интереснее, то, что происходит на самом деле.

На вопрос о кризисе 1998 года, к которому он как экс-министр финансов имел прямейшее отношение, Задорнов ответил примерно так:

— Сейчас мне, в общем, пофиг на все кризисы: «Я другими делами занимаюсь в госбанке!»

Хотя, отмечают авторы «Незыгаря», как человек причастный к банкротству всей страны, он и близко не должен приближаться к руководящим должностям в финансовом секторе, ни по международным правилам, ни по нормам российского ЦБ.

На вопрос о том, почему не преследуют Беляева, может, есть особые отношения, Михаил Задорнов рассказывает, что отобрал у кого-то из бывших членов правления банка квартиру! И Беляев ведь иногда и сам деньги отдаёт!

По мнению «Незыгаря», это все «лапша на уши» для тех, кто РИА-Новости не читает. А реальная новость такова: Открытие Холдинг Беляева через свою «мартышку» компанию Классик, начинает банкротить крупнейшего акционера Россгосстрах — РГС Холдинг!

Так кто кого преследует, Задорнов Беляева или наоборот?! Ответ, по мнению авторов телеграм-канал, проще: никто и никого, так как это одна группа лиц и , явно, по предварительному сговору.

Так, арбитражный суд Москвы в апреле зарегистрировал заявление ООО «Классик» о признании банкротом ООО «РГС Холдинг». В январе 2020 суд взыскал с «РГС Холдинга» в пользу ООО «Классик» более 1,4 миллиарда рублей долга по договору займа. Права требования перешли к истцу от кипрской компании Otkritie Investments Cyprus Limited, подконтрольной «Открытие Холдингу», на тот момент – основному акционеру банка «Открытие». Основными акционерами «Росгосстраха» по состоянию на февраль являлись банк «ФК Открытие» с долей 50,12% и «РГС Холдинг» с долей в 49,3%.

Вот это номер! Да ведь «РГС Холдинг» с 2017 года принадлежит «Открытию», то есть государству в лице ЦБ!!! У Росгосстраха десятки миллионов клиентов по стране, а сама компания является еще стратегическим и системообразующим предприятием. ФСБ, АУ!

А по факту, отмечает «Незыгарь», картина маслом. Была, скорее всего, нарисована задолженность ООО «РГС Холдинг» перед беляевским ООО «Классик», и затем, вероятно, в наглую сыграли в суде в поддавки… Фактически «легли» в первой инстанции и даже не пошли на вторую – а тупо согласились с претензиями на 1,4 ярда от карликовой фирмы, с трехлетним оборотом менее 6 млн. руб. Не платится подтвержденный судом долг, конечно же, хотя сам «РГС Холдинг» владеет имуществом на 33,7 млрд. руб!!! ПАО СК РГС и «Открытие» тоже при больших деньгах, но умышленно сливают «РГС Холдинг», не платя…

В день интервью вроде бы интеллигентного Михаила Задорнова «Классик» начинает процесс банкротства и все становится, по мнению авторов «Незыгаря» окончательно ясно: именно на беляевское микропредприятие выпиливается компания с рыночной капитализацией около 70 млрд. руб.

«Просуженный» долг дает право кредитору номинировать своего арбитражного управляющего. Стандартная рейдерская тема – сразу забирать под контроль процедуру банкротства должника. Может, конечно, госбанк «Открытие» так виртуозно от налогов уходит, но это тоже согласитесь странновато для госкомпании.

Арбитражный управляющий будет назначен, считает «Незыгарь», из мелкой ростовской «помойки» — Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих», которая постоянно обслуживает интересы Беляева. Это «карманная» бригада по «выпиливанию» нужных активов и получению огромных комиссионных в 5-7% с любых ими же придуманных операций! Просто посчитайте цифры только с этой одной нехитрой игры в поддавки. Чистый заработок этой бригады — 1,5-2 млрд. рублей! И это только от одной операции лежащей на поверхности, которую мы нашли за 10 минут!

Так тандем Задорнов-Беляев, отмечает телеграм-канал «Незыгарь», не забывает зарабатывать — хоть при вирусах, хоть при кризисах!

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Алекс Инхернен

Источник: Крымские новости