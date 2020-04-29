Пандемия COVID-2019 изменила не только привычное поведение, но и привычки в общении

29 апреля 2020     11
Пандемия COVID-2019 изменила не только привычное поведение, но и привычки в общении

По заказу Фонда развития гражданского общества исследовательский центр ROMIR GALLUP INETRNATIONAL провел опрос с целью выяснить, как граждане России относятся к проблеме пандемии, как оценивают применяемые меры профилактики, действия властей по противодействию распространению коронавируса, уровень сложностей и проблем, связанных с проводимыми мероприятиями, а также, какими источниками пользуются и каким доверяют.

Опрос показал высокий уровень обеспокоенности граждан распространением коронавируса в России и мире: 78% респондентов очень или скорее волнует данная проблема, 56% считают, что пандемия несет реальную и серьезную угрозу. Абсолютное большинство граждан (90%) предпринимают профилактические меры: чаще моют руки, стараются не выходить из дома, носят медицинские маски, стараются не касаться лица руками. Трудности в повседневной жизни в связи с проведением ограничительных мероприятий испытывают 81% опрошенных, почти половина из них (49%) отмечают невозможность выйти на улицу, а затем уже другие проблемы: недостаток средств профилактики, изменение образа жизни, недостаток физической активности.

В качестве основных источников информации о распространении коронавируса в мире и России респонденты назвали ТВ и Интернет СМИ, эти же источники вызывают у них наибольшее доверие. На втором месте – социальные сети и информация друзей и родственников. В большей

степени граждан интересует мнение практикующих врачей (63%) и специалистов, занимающихся проблемой распространения коронавируса.

Руководитель крымского филиала ФоРГО Наталья Киселева считает, что мнение крымчан в целом совпадает с общероссийскими данными. Например, даже визуально мы можем констатировать, что жители городов предпринимают не только гигиенические меры профилактики, но и в подавляющем большинстве соблюдают рекомендуемую социальную дистанцию, хотя в нашей культуре обычно интервал социальной дистанции меньше.

Телефонный опрос был проведен в 90 населенных пунктах в 45 субъектах РФ. В нем приняли участия 2000 человек, представляющих городское и сельское население страны, различные социальные и возрастные страты.

Опрос проводился с 13 по 19 апреля 2020 года.

С полным текстом исследования можно ознакомиться на сайте ФоРГО http://civilfund.ru/mat/view/117

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Иван Родион
Источник: Крымские новости

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