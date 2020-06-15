Поправки в Конституцию России в схемах и таблицах

Крымский филиал Фонда развития гражданского общества представляет рейтинг наиболее важных для россиян поправок к Конституции (по данным опроса ВЦИОМ).

Все конституционные поправки можно разделить на несколько групп, касающихся различных сторон общественной жизни и развития государства.

93% россиян информированы о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ Самой важной социальной поправкой россияне считают поправку об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания (95%) Самая важная поправка в сфере защиты суверенитета страны — положение о защите государственной целостности и неделимости страны (88%) Самая важная поправка, касающаяся убеждений наших сограждан, — защита исторической правды. Не допускается фальсификация истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества (89%).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 22 и 26 мая 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Римма Лисичкина

Источник: Крымские новости