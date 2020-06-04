Препарат компании «Р-Фарм» внесен в рекомендации Минздрава РФ по лечению новой коронавирусной инфекции.

Российский препарат «Артлегиа» («Олокизумаб»), разработанный компанией «Р-Фарм», внесен в рекомендации Минздрава РФ по лечению новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фармкомпании, распространенном в среду.

«Это первый оригинальный отечественный биотехнологический препарат, который внесен в рекомендации Минздрава», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению гендиректора «Р-Фарм» Василия Игнатьева, то, что «Артлегиа» может применяться при лечении коронавируса, доказано в ходе клинических испытаний. По его словам, препарат предупреждает развитие «цитокинового шторма», который является основной причиной смертности. «Включение «Олокизумаба» в рекомендации Минздрава способствует расширению практики его применения в российских стационарах и дает врачам новый действенный инструмент для оказания помощи пациентам», — приводит его слова пресс-служба.

По данным компании, проведение клинических исследований эффективности и безопасности «Артлегиа» в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией было одобрено Минздравом РФ 3 апреля текущего года. «На сегодняшний день в рамках клинического исследования терапию получают 230 пациентов», — добавили в компании.

Отмечается, что препарат «Артлегиа» от «Р-Фарм» был зарегистрирован в России для терапии ревматоидного артрита в мае текущего года.

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Алекс Инхернен

Источник: Крымские новости