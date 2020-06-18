Разгорается новый скандал из-за карадагской стройки

Новый виток социальной напряженности вызвало возобновление карадагской стройки у источника «Лягушка».

Через участок проходит охранная зона ЛЭП. Стройка угрожает природе Карадагского заповедника, так как находится в его охранной зоне. Охранная зона установлена феодосийскими депутатами, но не была занесена руководством Карадагского заповедника в кадастр.

Вчера в социальных сетях началось бурное обсуждение возобновления строительных работ на этом участке. Председатель коктебельского «Гражданского актива» Борис Яремко сообщил «Сегодня выкопаны траншеи под заливку фундаментов. Застройщик плевать хотел на всех — на вице-премьеров, на главу Администрации, на Природоохранную Прокуратуру, на депутатский корпус и на общественность! Строит, и ни на кого не обращает внимания».

Возмущен происходящим и блогер Александр Горный): «После такого есть четкое понимание, что в Феодосии, да и в Крыму власти нет, если непонятно кто ее так нагибает и посылает, и нас вместе с вами.

Сколько было собраний, делегаций вице-премьеров и министров, начальников служб и прокуратуры, а товарищу […] на всех».

Подробнее рассказал о ситуации депутат феодосийского городского совета Артем Мельниченко. Он пояснил, что застройщик начал земляные работы для устройства фундамента, на участок заехала тяжелая техника, работают около десяти человек. И это несмотря на то, что есть предписание муниципального контроля Администрации города Феодосия и представление Прокуратуры Республики Крым от 28.05.2020 года, вынесенное в адрес Службы государственного строительного надзора Республики Крым по выявленным фактам нарушения градостроительного законодательства, за незаконно выданное уведомление на начало строительных работ от 09.12.2019 года №82-01-000907-2019 для строительства индивидуального жилого дома жителю города Керчь в охранной зоне Карадагского заповедника.

«Данные действия застройщика я считаю незаконными и провокационными, так как по результатам прокурорской проверки были выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства, в том числе и при первичном предоставлении земельного участка в собственность физическому лицу на основании решений Щебетовского поселкового совета от 2005 года. Щебетовский поселковый совет превысил свои полномочия и принял решение о выделении земельного участка за границами пгт. Щебетовка на землях, относящихся к ведению Совета министров Республики Крым», — высказал свое мнение депутат Мельниченко. Он пообещал, что по факту незаконного начала строительных работ в охранной зоне Карадагского заповедника направит обращения в соответствующие правоохранительные органы Российской Федерации.

17 июня 2020 Начались земляные работы по устройству фундамента на участке

Напомним, что 7 мая к месту стройки приезжала солидная делегация симферопольских чиновников. Были заместители Председателя совмина РК Евгений Кабанов и Андрей Рюмшин, министр министр внутренней политики, информации и связи Республики Михаил Афанасьев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская, начальник Службы Госстройнадзора РК Юрий Прихожанов.

Апрель 2020

Во время этого визита Ольга Славгородская заявила, что Керченская межрайонная природоохранная прокуратура проведет надзорные мероприятия по установлению законности выдачи данного земельного участка. Заместитель директора Карадагского заповедника Юлия Хижняк выразила крайнее удивление, как вообще могли выдать разрешение на строительство, если сорок уже построенных домов, попавших в охранную зону, люди никак не могут узаконить.

ВИДЕО: Министерская проверка стройки у Карадагского заповедника 7 мая 2020

https://www.youtube.com/watch?v=OCWAVtgfRGw&feature=youtu.be

ВИДЕО: Земляные работы по устройству фундамента на карадагской стройке 17 июня 2020 https://www.youtube.com/watch?v=QMfJmaGjO4Q&feature=youtu.be

Фото: источник Facebook

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Сергей Ищенко Источник: Крымские новости