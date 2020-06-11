«Росгосстрах» — Что происходит с флагманом Российского страхования

Санировать «Открытие» Михаилу Задорнову помогают люди, обвиняемые в краже миллиарда у «ВТБ Страхование»

Сходка в «Открытии»

Главный в нашей стране специалист по дефолтам Михаил Задорнов демонстрирует приверженность командной работе по освоению государственных денег с санируемых им предприятий. Банк «Открытие», на спасение которого ЦБ потратил 1,3 триллион рублей, он обрабатывает в сотрудничестве с экс-банкиром Вадимом Беляевым . Тем самым Беляевым, который и довёл банк до состояния, требующего санации. Не один, конечно, а со своими подельниками из числа кураторов ЦБ РФ из «банковского» отдела управления «К» ФСБ России, в частности со знаменитым полковником Черкалиным, с котором они ранее провели множество «рукотворных санаций». Теперь со свистом банкротятся и распродаются активы – имущество компаний группы «Открытие» через аффилированные с Беляевым же фирмы. Непотопляемый Задорнов, поучаствовавший в конце 90-х в ранге министра финансов в банкротстве всей страны, очевидно, лучше других понимает, что повторно «почистить» «Открытие» сподручнее с тем, кто ранее это уже проделывал. Беляев в этом деле лучший помощник. Он бы, наверное и Черкалина позвал, но с этим имеются определенные сложности.

Очевидно, аналогичные причины побудили Михаила Задорнова призвать на «освоение» принадлежащего «Открытию» «Росгосстраха» Геннадия Гальперина (он же Гена Люкс). Тут, правда, картина несколько иная. Видимо, на Задорнова сильное впечатление произвела та дерзкая и безнаказанная ловкостью, с которой опустошались счета «ВТБ Страхование», в бытность Гальперина гендиректором компании. Сам же Задорнов был главой совета директоров этой компании. Гена Люкс понадобился Задорнову в «Росгосстрахе» для того, чтобы повторить «историю успеха» и здесь. И ведь повторили уже. Причем, при помощи тех же левых онтор, что и в ВТБ. Вообще ничего менять не стали – те же лица, те же фирмы, тот же результат!

Старый трюк из ВТБ

Полгода назад, буквально перед самым Новым годом, стало известно , что «ВТБ Страхование» заявила о крупных хищениях ранее совершенных действующими топ-менеджерами «Росгосстраха» Олегом Меркуловым и Владимиром Беспалько. Компания «Согаз» от имени «ВТБ Страхование» выставила финансовые претензии в адрес Олега Меркулова на сумму 900,788 миллиона рублей с требованием в течение 10 дней погасить ущерб, который топ-менеджер нанес компании.

Известны следующие факты : в апреле-мае 2017 года ООО СК «ВТБ Страхование» заключило два договора на медицинское и медико-сервисное обслуживание с ООО «Национальная медслужба» (НМС). По этим договорам НМС получила от «ВТБ Страхование» 885 млн рублей — правда, фактически, услуги были оказаны только на 61,5 млн рублей. Дело в том, что «ВТБ Страхование» очень оригинально подошло к принятию обязательств: крайне «удачливая» НМС просто каждый месяц авансом получала на свой счет круглую сумму за всех застрахованных лиц — и неважно, что 90% из них к медикам и близко не подходили.

Кроме того, НМС отсудила у «ВТБ Страхования» еще около 258 млн рублей за некие сервисные услуги по этим же двум договорам. Таким образом, за вычетом оплаты реально оказанных услуг, «ВТБ Страхование» волшебным образом лишилось 900 млн рублей — которые оказались на счетах фартовой НМС.

На всех договорах и актах выполненных работ стоит подпись тогдашнего первого заместителя гендиректора «ВТБ Страхование», члена правления Олега Меркулова, ныне члена правления «Росгосстраха».

На момент подписания этих договоров, гендиректором НМС являлся Владимир Беспалько, ему же принадлежало более 50% в уставном капитале компании.

Одновременно, Беспалько занимал должность директора департамента урегулирования убытков и советника гендиректора ООО «ВТБ Страхование». Именно в его должностные обязанности входил контроль за средствами по договорам страхования. Сейчас, кстати, Беспалько «удачно» и конечно же случайно, возглавляет один из филиалов «Росгосстраха». Кроме того, с Гальпериным оказались связаны и трое других соучредителей НМС — Ставниченко, Шмелев и Малинина.

Страховые телепузики

Зачем Гальперин со своей спецбригадой с однозначной репутацией понадобился Задорнову в санируемом «Росгосстрахе», вопрос риторический. Видимо, для адаптации отточенных на «ВТБ Страховании» способов обогащения уже на «Росгосстрахе»….

«Гальперинский» менеджмент даже не стал заморачиваться над вопросом привлечения новой конторы для вывода средств. Деньги выводятся все туда же. Разве что для проформы были проведены декоративные перестановки среди учредителей – теперь уши подчиненных Гальперина среди собственников НМС уже так явно не торчат…

И с 2019 года люди Гальперина стали включать в технологические цепочки РГС по продаже и урегулированию «коробочные» медицинские страховые продукты (всякие «Управляй здоровьем», «Детский доктор», «Отличная поликлиника» и тому подобную чушь) от много раз упомянутой выше печально известной компании ООО «Национальная медицинская служба». Именно по аналогичной схеме Гальперин со своими замами (они теперь с ним в РГС) и обчистили «ВТБ Страхование» в свое время на миллиард. По крайней мере, так считают в самом ВТБ.

Суть «коробочных» продуктов заключается в том, что клиенту предлагают купить страховой продукту с нагрузкой. То есть, в рамках «комплексной услуги», покупателю навязываются дополнительные продукты. Конечно, любое навязывание – незаконно! Но ведь красиво жить не запретишь… Поборы с миллионов клиентов государственной страховой компании через навязанные субпродукты поступают все той же «Национальной медслужбе». В основе этого способа паразитирование на государственной организации и обман: врачи постоянно рассказывают о популярных видах мошенничества, когда злоумышленники то «ставят диагноз», то «назначают лечение» по телефону. Когда же есть возможность всучить клиентам что-то бесполезное в довесок к страховке, то «успех» просто гарантирован. Поздравляем, — сообщает нам сайт «Открытия» , сервис «Телемедицина» подключен: «Сервис предоставляют компания Национальная медслужба (НМС), Росгосстрах Жизнь и Банк «Открытие». Типа «платите, звоните – вылечим»!

Все будет «Люкс»

В целом цинизм нынешней команды «Росгосстраха» поражает: идёт ускоренное освоение выделенных Центробанком миллиардов! Задорнов с Беляевым фактически выносят все что можно из банка «Открытие». Команда юристов собирает через суды долги с заемщиков, чтобы аккумулировать их в дочерних компаниях, а затем все контролируемо передать через торги в пользу «беляевских» подставных фирм. И в самом деле, кого еще мог позвать г-н Задорнов на раздел «Росгосстраха»? Только тех, с кем на этом «собаку съел» и кто уже совершенно ничего не боится…

Да и чего бояться то? Никаких уголовных дел ни против Беляева, ни против Гальперина пока нет! Можно и дальше «работать»!

Не лишним будет вспомнить, что Геннадий Гальперин и ранее был известен печальным рекордом среди руководителей государственных компаний. Так, в 2017 ОНФ составил «Индекс расточительности» , в котором были проанализированы закупки в 2017 году дорогих автомобилей госкомпаниями. На деньги государственного ВТБ для Гальперина выбрали Mercedes-Benz S560 за «скромные» 11,2 млн руб. Работники до сих пор вспоминают новорусские замашки гальперинского правления и космические премии афишированным с ним брокерским компаниям. Так, в свое время , Гальперин и получил своё говорящее прозвище — «Гена Люкс».

Пациент скорее… разорен

Но результаты финансово-хозяйственной деятельности «Росгосстраха» демонстрируют теперь вполне логичную закономерность. Чем выше аппетиты менеджмента госкомпании и сильнее тяга к лакшери, тем скромнее успехи в делах у самой компании. «Открытие» получило за все это время в рамках санации более 400 млрд. руб. от ЦБ, из которых 70 млрд. руб. были направлены в ее «дочку» — «Росгосстрах». Однако, по итогам 2018 года компания показала просто провальные результаты. Худшие сборы в истории на 69,0 млрд. руб. – это меньше, чем было получено цэбэшного кэша на счета.

Выплаты же «Росгосстраха» по итогам 2018 года составили 53 млрд рублей. Причем из них 22 млрд рублей – это судебные выплаты!

Также в 2019 году «Росгосстрах» «включил пылесос» и продемонстрировал резкий рост сборов в одном из самых высокоубыточных видов страхования – ДМС.

На бумаге это выглядит вроде бы неплохо – «план по валу» выполнен, сборы премий выросли. Однако и убытки взлетели тоже. В том числе и по ОСАГО. А для этого нужно было очень постараться, т.к. в конце 2018 года тариф по ОСАГО был увеличен, а в марте 2019 было введено «прямое урегулирование», позволившее бороться с автомошенниками.

В итоге, единственным фактором формирования прибыли крупнейшей страховой компании стал инвестдоход. Все те же 70 млрд халявного кэша от ЦБ были вложены в ОВЗ и пр. ценные бумаги и размещены на депозите в самом банке «Открытие». Вот так бизнес!

C агентской сетью также налицо проблемы: в сравнении с 2018 годом агентские сборы выросли всего на 2% (вместо громко заявленных в свое время 18%, о которых предпочли потом и не вспоминать).

Нынешний менеджмент РГС при этом активно занялся демонтажем филиальной сети. Возможно, кто-то помнит старую мантру: «Росгосстрах» – более 1500 офисов по всей стране». Вот именно их в настоящее время и сбывают в «хорошие руки» ловкие конкурсные управляющие из мутного ростовского СРО. Банкротят «РГС Недвижимость» (ту самую знаменитую офисную сеть «Росгосстраха»). Одни и те же ушлые управляющие из ростовской не то СРО, не то ОПГ фигурируют в большинстве дел по банкротству и освоению имущества РГС. Они же барыжили офисным центром на Большой Ордынке, дом 40, при банкротстве ЗАО «Легион Девелопмент».

Дележ остатков «РГС Недвижимости» идёт с участием той же СРО: здесь видно , как распродают 200 с лишним зданий и пр. А здесь «Росгосстрах» проигрывает с треском очередной суд по распродаже имущества «РГС Недвижимость». Используются обычные старые трюки с использованием банкротства и контролируемых судебных процессов.

Не удивительно, что по итогам первого квартала 2019 года обнаружилось снижение доходов Группы «Открытие» от страховой деятельности с 2,5 млрд. до 1 млрд руб.

Что дальше?

Кадры решают все. Задорнов, Беляев, их третий партнер знаменитый полковник Черкалин из управления «К» ФСБ России проделали колоссальную работу. «Коммерсант» пишет , что по итогам первого квартала 2020 года банк «ФК Открытие» снизил свою прибыль в 28 раз! В страховании похожую динамику демонстрирует уже бригада «Гены-Люкса».

Возникает резонный вопрос – а куда смотрит ЦБ? Ведь по их же регулярно декларируемым довольно жестким правилам любых других таких руководителей как Задорнов и Гальперина на пушечный выстрел больше не подпустили бы к финансам и уж особенно к государственным…

С 2018 года по заявлениям ЦБ вроде бы уже активно применяется кросс-секторальный подход для контроля за репутацией руководителей и владельцев финансовых некредитных организаций: менеджеры с подмоченной репутацией не должны возглавлять страховые и управляющие компании, а также НПФ.

Другой вопрос — как «задорновские» собираются в ближайшем будущем продавать на рынке страховую компанию, у которой почти все Правление состоит из совершенно понятных профессионалов с уклоном в «распил»? Или может их специально всех туда устроили, чтобы они смогли потихоньку обратно отдавать ВТБ взятое оттуда уже из своих очень даже немалых зарплат и бонусов?

Так, что неподдельный интерес вызывает, когда прикроют всю эту лавочку и остановят открытое освоение государственных средств?!

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Алекс Инхернен

Источник: Крымские новости